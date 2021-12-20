配合政府氣候策略　香港品質保證局宣布多項嶄新倡議

▲ 香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士（右三）、財經事務及庫務局局長許正宇先生（左二）、環境局副局長謝展寰先生（右一）；香港品質保證局主席何志誠工程師（左三）、副主席黃家和先生（右二）和總裁林寶興博士（左一）在「香港品質保證局專題研討會2021」上合照。

隨着可持續發展和氣候變化已成為全球共識，香港特區政府及監管機構近年亦公布多項有關氣候變化的政策及目標。為了推動可持續發展，協助金融機構及企業應對挑戰，香港品質保證局（下稱「HKQAA」）早前舉行了「可持續金融及氣候適應 ‧ 香港2021」專題研討會（下稱「研討會」），邀請本地、內地及海外政商界人士，分享最新趨勢和真知灼見。期間HKQAA更公佈了多項嶄新倡議，以配合港府應對氣候變化策略。

▲ 香港特別行政區行政長官林鄭月娥女士擔任主禮嘉賓

行政長官林鄭月娥致詞時表示：「多年來，香港品質保證局一直是最支持我們推動綠色和可持續金融的合作夥伴之一。我樂見他們在今年五月推出新的綠色和可持續金融認證計劃，以涵蓋市場上更廣泛的綠色和可持續金融產品。未來，將繼續有賴香港品質保證局在質量保證和標準維護方面的出色工作，以支持我們的綠色和可持續發展事務。」



國際性研討會 雲集政商界領袖

▲ 香港品質保證局主席何志誠工程師在會上致歡迎辭

▲ 左至右：香港金融管理局副總裁阮國恒先生、香港金融發展局行政總監區景麟博士擔任演講嘉賓

▲ 左至右：氣候相關財務披露工作小組成員、聯合國責任投資原則理事會主席 Martin Skancke，以及聯合國環境規劃署金融倡議主管 Eric Usher透過視頻致辭

這次國際性研討會，亦邀得財經事務及庫務局局長許正宇、環境局副局長謝展寰擔任特別嘉賓，而講者陣容也十分鼎盛，雲集了聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）、負責任投資原則（PRI）、氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）、國際標準化組織（ISO）、中國標準化研究院、國際金融公司、香港金融管理局、香港金融發展局及金融業界的領袖和專家，現場及線上直播共吸引超過 600名來自政府部門、監管機構、中外銀行和金融機構、商會組織、外國使節、學術機構及環保社團等領袖參與。

▲ 是次研討會在線上及線下吸引了超過 600 位嘉賓參加。

獲證綠色和可持續金融總額逾350億美元



近年，香港品質保證局積極開發嶄新服務，支持香港可持續經濟發展，當中「綠色和可持續金融認證計劃」是重點之一，至今獲證綠色和可持續金融發行總額超過350億美元。為感謝發行機構、銀行及金融業界所作出的努力，該局在專題研討會上，邀請了業界領袖及代表上台與主要嘉賓合照留念，展示業界對促進香港綠色和可持續金融發展的支持和貢獻。

▲ 來自銀行和金融業的領袖及代表，與主要嘉賓合照，展示業界對促進香港綠色和可持續金融發展的支持和貢獻。

香港品質保證局副主席黃家和表示，綠色和可持續金融是港府的重要發展策略，而香港的地理位置和優勢獨特，背靠中國，面向世界，宏觀而言扮演十分重要的角色。他續指該局不僅配合本地市場發展提供服務，亦積極參與有關綠色及可持續金融的ISO國際標準制定工作，銳意貢獻自身知識及經驗，協助業界提升整體水平，推動全球資本市場的可持續發展。

一系列新倡議 推動碳中和、氣候風險管理及TCFD報告

在這次研討會上，該局亦宣布一系列嶄新倡議，以配合政府應對氣候變化策略，包括推出碳中和證書、氣候風險管理指數、TCFD報告指數，以及綠色和可持續金融專才培訓和註冊等服務。



香港品質保證局主席何志誠工程師表示：「這些新服務將於短期內推出，期望有助銀行和金融機構為滿足最新氣候風險管理和披露監管要求做好準備，以及協助上市公司和不同機構，制定TCFD報告，更有效展示碳減排和應對氣候風險的進展和成就。」



此外，為了回饋社會，該局正開發名為「LightShare」（「分享易」）的網上知識分享平台，銳意以創新簡便的方式，支援企業、商會、協會、教育機構及社福團體等透過網上知識分享和交流、促進人才及技能培訓。此平台不但支援銀行、金融及不同行業，推動可持續金融、TCFD報告編制、碳減排及氣候風險管理，亦有助社會企業和社福團體支援弱勢社群，協助有需要人士獲取新技能並重新投入就業市場，加強社會整體抗疫靭性，促進疫後復甦。



嘉許發行機構、銀行及金融機構 促進綠色和可持續金融發展

在研討會的尾聲，HKQAA亦舉行了「香港綠色和可持續金融大獎 2021」的頒授典禮，藉此表揚致力在香港促進發行綠色和可持續金融工具的機構、領袖及策略專才，感謝他們在這方面努力不懈，貢獻良多，並鼓勵更多機構付諸實踐。36 間來自香港、內地及海外的企業、銀行及金融服務機構獲嘉許，並有 38 位業界領袖及 67 位精英得到表揚。



「香港綠色和可持續金融大獎 2021」一眾得獎者及得獎機構的詳情，請瀏覽：https://bit.ly/3F5OKdQ

如欲透過網上重溫專題研討會（www.hkqaa.org/symposium2021），請掃以下二維碼：

（資料由香港品質保證局提供）