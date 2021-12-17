陳浩斌 玩物成就大業 Hot Toys 優質出品 震撼宇宙

▲ 陳浩斌，Hot Toys創辦人兼總裁，於2000年創立Hot Toys，從事設計、研發及製造精細玩具產品 ; 所製作的角色頭像、各類可動人偶（Action Figures）等，由於形象逼真細緻，不但大受市場歡迎，而且屢獲國際大片授權生產人偶，作品叫好叫座，蜚聲國際。

追夢，以興趣為事業，很多人都以為遙不可及，但Hot Toys的創辦人兼總裁陳浩斌（Howard）卻僅用了約20年的時間，成功演繹了「玩物抱志成大業」的故事。從創業及管理的角度去看，他雖仍以市場為先，但品管和團隊保持高水準及創新觸覺，同樣重要。

有留意本地玩具市場發展的人，對近10多年來異軍突起的Hot Toys並不會陌生。Hot Toys招牌人偶產品匠心獨運，無論是1:1原大雕像、「1:6」等的像真度及精細度，都令人讚嘆不已。不信？不妨現在就去銅鑼灣希慎廣場看一看，Hot Toys那些唯妙唯肖的雕塑級作品！

「2000年創立Hot Toys時，只是想製作一些較高質素的Figures（人偶）。」雖說得雲淡風輕，但Howard不諱言，在同業還是替美、日做代工（OEM）的年代，發展自家品牌產品（OBM），是一個極大膽的想法。「之前我沒有經驗，純粹想做一些造工較精細、市場所無的產品，於是便逐步發展起來。」說時，Howard眼裏閃爍着堅守信念的璀璨。

以用家心態 力臻完美

要成功創業，固然需要獨到而精準的眼光，Howard更以用家心態，了解並掌握fans的要求，以及潮流的方向，再審視需求所在。例如星戰（Star Wars）、漫威（Marvels）等電影、串流劇集系列，自10年前便是潮流所在，Howard一直以誠意和往績，與電影公司斟洽版權生產。因抱用家心態，Howard往往不計較成本；要求高精度，也不求量產，唯獨發展以20至50歲的「大朋友」、收藏家等為目標客群的產品綫。

2008年上映的《鐵甲奇俠》（Iron Man）不但是漫威宇宙裏的超級英雄，也是Hot Toys奠定發展基礎，飛向另一「宇宙」的里程碑。「做Iron Man和Batman時，我們已累積了不少經驗，品質也有一定水平，故銷情不俗。」

高質與現實 取得平衡

由個人興趣變為事業，看似無風無浪，其實Howard近年同樣面對不少壓力，包括成本：「人民幣滙價上升無疑是一大挑戰，但我仍堅持，產品要以質素先行，所以會要求接受預訂與成品交付等環節，配合得更好。這些細節，粉絲、顧客看在眼裏，也記在心上。」Howard精益求精的成果是產品力臻完美，但另一方面，卻招來顧客抱怨——讓他們等得太久了！「由於製作需時，我們的生產周期由9個月至年餘不等，不過，優質產品值得期待！」他無奈地點出了事實。

作為國際知名的人偶創製企業家，在熱情和市場觸覺以外，Howard還具備平衡高質要求和生產現實的管理能力。生產講求效率，務必準時交貨，但追求優質，可謂沒有止境，似乎也沒日沒夜，沒有時限。適時提醒同事「死綫」，Howard自有領導團隊的藝術。他重視溝通，知道團隊中，性格、處事作風各有不同：「我會強調公司方向，並要在效率與質素中取得平衡——有時實不宜在一些細節上，花時間周旋。同時，要鼓勵有潛質的同事，激發他們的鬥心，這樣才可以幫助到同事和公司，一起成長。」

「做人偶需要兼顧太多細節，例如生產排程、品檢等，所以我們不單需要對角色有認識的人，還需要較全面的人才：具責任心、肯拼搏，又要有觀察力，而且善於溝通。」Howard表示，很慶幸有韓、日的同事分別協助他維持產品雕塑級的優質水準，以及多年來，開拓日本市場，為Hot Toys贏得知名度、口碑與讚賞。

「我們每天都會有樽頸位需要突破，例如新電影、新鮮感、新角度、新意念……很多新事物發生，要求突破，便要吸收，再轉化成自己的創意和應對方案。」Howard分享着他們不斷突破、創新的秘訣。談到未來發展，Howard守着的還是初心：配合粉絲及顧客，專注品質，精益求精。至於發展網購或實體店，他強調會視乎市場，迎合顧客需要，同時雙綫發展。

【後記】創製驚喜 不忘初心

筆者認識Howard逾20年，因兒子的關係，有幸成為他的第一批顧客，但真正與他細談他的事業、創業及管理之道，卻是首次！

想不到當年那位對玩具抱着極大熱情、最喜愛星戰主角Skywalker的年輕人，今天已闖出名堂，而且背負着無數粉絲的期待與期望。我很希望Howard繼續抱着赤子情懷，與他的創意及製作團隊，不斷為我們帶來新的驚喜。

▲ 蜘蛛俠最近熱爆全城，陳浩斌穿上與他顏色相近的衣服，同樣 展現「不戰無歸」的俠氣。圖為筆者（Grace Tse，左）與他合照。

（資料由客戶提供）