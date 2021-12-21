ESG浪潮下留住人才至關鍵　企業人力資源管理挑戰「新常態」

▲ ManpowerGroup高級副總裁徐玉珊（Lancy）於「ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮2021」上獲頒「2020-2021年度傑出ESG企業」。

ESG（Environmental, Social and Governance）雖然已不是新鮮事，在這個後疫情時代，加上移民潮的影響下，卻掀起一股新浪潮。各企業均意識到要推動可持續發展，而留住人才是關鍵要素之一。人力資源機構ManpowerGroup Greater China萬寶盛華大中華（02180）（下稱ManpowerGroup）在ESG方面迅速作出清晰定位和承諾，例如為在家工作的同事提供充分的網絡技術支援，以及定期與員工溝通，了解他們真正的需要，從而留住人才。



疫情下辦公模式出現不少「新常態」，如遙距辦公、混合辦公等，亦令更多人關注僱員健康和防疫相關的議題。ManpowerGroup也心繫員工的工作環境和健康狀況，在疫情期間增設更完善的科技支援予在家工作的員工，提升工作便利度和效率。ManpowerGroup高級副總裁徐玉珊（Lancy）表示定期與員工溝通相當重要︰「我們增加投資於綫上的溝通網絡，以協助推動員工的勞動力和凝聚力。現時公司大多透過網上渠道與員工溝通，變相加強了公司的數碼化轉型。」



業務流程數碼化 提升員工勞動力



在疫情初期，強制隔離時有發生，人手調配在此時就更為重要。許多公司轉移使用更具彈性的混合模式（Hybrid Work），有利員工更好地分配時間。但某些工作無法以遙距模式方法進行，員工必須回到辦公室，而適當的人手調配便能增加勞動力，令輪班模式可配合相應情況。Lancy分享︰「以我們為例，當疫情擴散，我們已即時作出應變。因為我們有不同的辦公室，可安排及調配不同團隊，並作出相應的社交距離安排減少接觸。同時，會確保辦公室內的防疫用品，如口罩、消毒等供應充足，保障員工的健康，建立安全的工作環境。而外判員工方面，公司亦提供額外的醫療計劃。」

▲ ManpowerGroup在疫情期間設立的香港快護品牌「NursePower」，提供全面醫護及護理人員的人才解決方案及支援服務。

創立「NursePower」應對疫情突發狀況



遙距工作或會減弱公司團隊間的協作精神及關係的建立，因此Lancy認為企業必須多加留意員工的互動及溝通，並相應提供支援以提高公司士氣。「我們大中華區內策動了大規模的抗疫小組，主要為建立疫情的專項公益金，計劃已籌集超過138萬人民幣善款，以支援嚴重受疫情影響的區域及不同城市。2020年2月初為疫情最嚴重的時期，我們推出了十萬元的免費保險予員工，使他們享受到公司即時的支援。」



ManpowerGroup在疫情期間更設立了香港快護品牌「NursePower」，主要提供全面的醫護服務，如入境及關口檢疫的人力支援、醫療中心內檢測站的護士支援及輔助等。Lancy憶述︰「曾有一位飲品廠的客戶致電我們，表示到在出貨期逼近之際，旗下有一名員工居住於疫情爆發的大廈中。我們隨即安排相應服務，出動全港各區的護士及醫療車隊，不眠不休地到眾員工家中進行取樣，並在最快4小時內取得檢測報告。幸好，客戶公司內所有員工均未有確診，即時可繼續投入生產。」



承擔社會責任 望人人平等有工做



近年ESG漸受重視，對人力資源發展趨勢亦有所影響，Lancy解釋︰「隨着ESG漸受重視，人性化及有規範的人力資源管理策略，能實踐企業及社會的價值，才可稱之為雙贏。大眾愈來愈關注企業有否商業操守及道德，加上生產及服務都需符合社會及環境的標準，這些都有助建立企業信譽及品牌。而改善員工的工作環境，望能減少人才外流，建立良好的效率及生產模式。」



Lancy認為企業社會責任相當重要，以十多年前開展的「商界展關懷」計劃為例，ManpowerGroup是第一間獲得此殊榮的人力資源企業。對於這次獲得年度傑出ESG企業嘉許，Lancy欣喜地說︰「感謝主辦機構頒發獎項，並給予高度認可。希望可以承擔社會企業責任，維護社會、經濟、環境三大方面的可持續發展，關注青少年的生活環境，及推動他們在校進行更多公益善舉。人力資源方面，我們會繼續加強人力資源發展平台，提升員工的福利及工作環境等，平衡員工工作與生活。」

▲ ManpowerGroup多年來贊助「香港復康力量在職達人選舉」，支援及鼓勵僱主推行共融工作環境，表揚傷健人士的貢獻及努力。

以身作則 與員工一同實踐ESG



ESG的理念最重要為實踐及倡導經濟、社會、環境三方面的可持續發展，其中環境方面亦相當重要。ManpowerGroup會與不同環保團體合作，為員工灌輸正確的環保知識，並進行環保項目如回收廢物等，望能全力實踐環保行動，以身作則，落實進行ESG。Lancy表示︰「最希望增加社區就業機會，幫助社群的技能提升。同時，NursePower品牌冀能幫助到醫護人員的需求及支援。我們堅持僱員合法化的保障及平等機會，如性別、學歷等，希望他們能在政策的保護下發揮最大所長，以能力作晉升的考量。」



ManpowerGroup一直的理念都是希望幫助弱勢社群，過往ManpowerGroup已超過5年贊助「香港復康力量在職達人選舉」，支援及鼓勵僱主推行共融工作環境，表揚傷健人士的貢獻及努力，促進社會人士對傷健人士工作能力的認同，推動傷健共融、平等就業。更獲平機會大力支持，在大專院校提供就業指導講座，就業配對等，給予他們理想的新出路。



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