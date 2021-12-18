元朗站上蓋The YOHO Hub 首批折實由 $685.16 萬起 年底前出擊

港鐵元朗站The YOHO Hub價單終在周四（12月16日）正式曝光，首推206伙1房至4房單位，1房折實$685.16萬起，折實呎價$1.79萬起，為元朗新盤首批最貴。

新地及港鐵合作發展的港鐵元朗

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