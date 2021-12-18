元朗站上蓋The YOHO Hub 首批折實由 $685.16 萬起 年底前出擊 置業家居 2021/12/18 分享： 港鐵元朗站The YOHO Hub價單終在周四（12月16日）正式曝光，首推206伙1房至4房單位，1房折實$685.16萬起，折實呎價$1.79萬起，為元朗新盤首批最貴。 新地及港鐵合作發展的港鐵元朗 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 今日 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 The YOHO Hub全面睇 今日 The YOHO Hub全面睇 你可能感興趣 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 今日 01:00 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 The YOHO Hub全面睇 今日 01:00 The YOHO Hub全面睇 最新專欄文章 更多 The YOHO Hub全面睇 今日 The YOHO Hub全面睇 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 今日 YOHO系列愈升愈有 造就The YOHO Hub定價 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 2021/12/13 曾淵滄：坐收息股 撈新經濟股 聚焦美議息結果 5新股排隊上市 2021/12/13 聚焦美議息結果 5新股排隊上市 港鐵客流量回升 鐵路+物業模式長遠受惠 2021/12/13 港鐵客流量回升 鐵路+物業模式長遠受惠