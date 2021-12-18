加國移民顧問：救生艇計劃助港人移居 素里市發展潛力大 置業家居 2021/12/18 分享： 加拿大主張多元包容，而且環境優美，成為炙手可熱的選擇。早前加國政府更推出名為「Hong Kong Pathway」的救生艇計劃，港人可以透過於加國境內就學或工作移民當地，究竟計劃的內容是甚麼？ 晉裕集團 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 2021/12/11 HYGGE furniture & stuff創辦人Sonia 冀實踐「小確幸」概念 讓港人「愛回家」 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 2021/12/04 漁民轉型發展有機漁業 無污染養出優質魚 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 2021/11/27 Cannable二酚公館亞洲首間CBD按摩店 紓緩疲勞 全新體驗 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 2021/11/20 演員麥芷誼疫情期間「無戲拍」 兼任地產代理雙綫發展 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 2021/11/13 全新科技品牌Oodles為用家量身訂造 由度尺到做傢俬一條龍 加拿大 移民 退休 加元