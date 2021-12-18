退休有樓無收入 安老按揭幫到手

港人的人均壽命愈來愈長，如有幸「長命百歲」，就要及早規劃有保障的人生下半場。若打算延長退休年齡，需要公司政策的配合；想「養兒防老」，但此價值觀已不合時宜；想提早退休並盡早享受人生，則要有足夠的退休儲備，市面上有不同種類的退休理財產品，怎樣選擇合適自己的產品亦是一門學問。

全港三分二業主已清還按揭

今年香港按揭證券有限公司為退休人士推出了退休規劃產品「HKMC退休3寶」，即安老按揭計劃、香港年金計劃，以及保單逆按計劃。當中保單逆按計劃為借款人利用壽險保單作為抵押品，於固定的年金年期內，每月收取指定年金至壽險保單到期為止；而香港年金計劃則是申請人繳付整筆保費後，可收取終身的保證每月年金金額；而安老按揭計劃即是借款人將自身擁有的住宅物業作為抵押品，向指定銀行定期提取貸款。

筆者認為上述退休產品中，安老按揭計劃的市場潛力十分龐大。根據政府統計處報告顯示，2016年全港約有120萬名自置居所戶主，當中三分之二人已完全清還按揭貸款。此外，2019年約38萬名退休人士居於自置單位，佔自置戶主總數近3成，顯示本港退休人士持有相當數量的自置單位。事實上，即使沒有工作收入但有房屋資產，亦可透過安老按揭提供退休保障。

市場趨成熟 今年宗數料破去年紀錄

另外，選用安老按揭計劃亦有上升的趨勢。根據香港按揭證券有限公司（按證公司）數據顯示，今年10月份安老按揭申請宗數為71宗，按月上升近1成，按去年同期上升近4成。今年首10月累計申請616宗，佔去年全年634宗的97.2%，反映安老按揭的市場愈趨成熟，預計今年能打破去年紀錄。

申請資格方面，一般情況下申請人年齡必須為55歲或以上並持有香港身份證，申請時沒有破產或涉及破產呈請或受個人自願安排所規限。抵押物業必須為香港住宅物業、由借款人個人名義或由借款人與另外最多三名借款人以聯權共有形式持有、樓齡為50年或以下；無任何轉售限制以及沒有出租，按證公司亦會按個別情況作處理。

▲ 本港退休人士持有相當數量的自置單位，筆者指即使沒有工作收入但有房屋資產，亦可透過安老按揭提供退休保障。（本刊攝影組）