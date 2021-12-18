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倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋

置業家居 2021/12/18

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埃塞克斯郡（Essex）位處英國倫敦東北，名校林立之餘，亦有完善的生活配套。是次介紹該鎮的Templar Gardens，只設8伙附連花園的及車位的半獨立屋或獨立屋，售價由50萬英鎊（折合約$

...

欄名 : 海外置業

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