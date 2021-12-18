倫敦Templar Gardens $516.3萬入場 住連花園半獨立屋 置業家居 2021/12/18 分享： 埃塞克斯郡（Essex）位處英國倫敦東北，名校林立之餘，亦有完善的生活配套。是次介紹該鎮的Templar Gardens，只設8伙附連花園的及車位的半獨立屋或獨立屋，售價由50萬英鎊（折合約$ ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 2021/12/11 悉尼NEUE Macquarie Park鄰近著名學府 吸引大學生進駐 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 2021/12/04 越南峴港The Filmore Da Nang比鄰商業區 1房$220萬入場 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 2021/11/27 墨爾本Encompass首期僅$25萬 設2年租金保障 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 2021/11/20 英國Consilio區內名校林立 逾千呎僅售$443.5萬起 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 2021/11/13 英國肯特郡The Triangle首期低至$39萬 租金回報可達6厘 倫敦 英國 海外物業 中原地產 英鎊