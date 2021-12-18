HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」

獲「2020年紅點設計概念排名」亞太地區院校組別第11位的香港知專設計學院（HKDI），現正舉行免費展覽「紅點設計展：設計．價值」，探討設計造型、物料與顏色如何創造商品價值。壓軸介紹香港人熟悉的得獎品

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