HKDI跨年巨獻 「紅點設計展：設計‧價值」 置業家居 2021/12/18 分享： 獲「2020年紅點設計概念排名」亞太地區院校組別第11位的香港知專設計學院（HKDI），現正舉行免費展覽「紅點設計展：設計．價值」，探討設計造型、物料與顏色如何創造商品價值。壓軸介紹香港人熟悉的得獎品 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 種子月曆2022 種出新天地 2021/12/04 種子月曆2022 種出新天地 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 2021/12/04 BoConcept進駐又一城 特設「The Heart」專區一對一顧問服務 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 2021/12/04 MoMA Design Store全新秋冬家品系列 前衞與藝術感十足 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 2021/10/16 IKEA x ROG 聯手打造型格電競樂園 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 2021/10/09 Philips Airfryer新推夢幻白金色空氣炸鍋 煮出低脂好味道 香港知專設計學院 家居 家電 IVE Sony Apple Dyson Lenovo 海洋公園 Karcher