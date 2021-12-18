DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場 副刊版 2021/12/18 分享： DFS於香港T廣場廣東道店，由即日起至2022年1月2日推出「天馬行空夢幻旅程」體驗館，全店設有一系列互動空間，顧客可免費入場，發掘6大打卡熱點。 旅程由LG樓層或G樓層正門開始，Wonder ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 2021/12/16 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 2021/12/14 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 2021/12/13 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 2021/12/11 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 2021/12/11 80年前香港保衞戰 遊走柴灣赤柱記念戰爭遺痕 香港 節慶 聖誕節 好去處