米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味

下周二便是冬至，正所謂冬大過年，一家人會一起聚餐度佳節。傳統上，中國人過節最常吃雞，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道鮮沙薑生焗本地鮮雞，老少咸宜，是簡單易煮的應節菜

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