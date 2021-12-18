米芝蓮大廚教冬至雞菜式 用原粒沙薑焗雞更惹味 副刊版 2021/12/18 分享： 下周二便是冬至，正所謂冬大過年，一家人會一起聚餐度佳節。傳統上，中國人過節最常吃雞，請來香港康得思酒店米芝蓮1星餐廳明閣行政總廚李悅發師傅，教大家做一道鮮沙薑生焗本地鮮雞，老少咸宜，是簡單易煮的應節菜 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 2021/12/11 酒店廚師教自製佳節派對小食 零難度15分鐘做聖誕樹薄餅 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 2021/12/04 米芝蓮大廚教香煎馬友魷魚肉餅 搓肉餅忌加水否則影響口感 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 2021/11/27 烹飪達人教牛油果青醬煙肉扁意粉 先滴檸檬汁免牛油果變黑 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 2021/11/20 韓籍主廚公開私房秘方 韓燒必備水原式醬醃牛仔骨 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 2021/11/06 烹飪達人教整酥皮蘋果批 零難度爵屎必整 中國 香港 酒店 餐廳 菜式 超市 粉嶺 米芝蓮 廚師 薑