解構同鄉會「鐵票」 凝聚力受考驗

立法會選舉將於周日（19日）舉行，行使投票權是公民權利，應該支持。一直以來，各同鄉會積極動員會員，在各級議會選舉中支持心儀的候選人，被譽為建制派的「鐵票」。

其中一個說法指，同鄉會凝聚力強，會員總是響應會方號召，支持會方發出的名單投票。但投票是保密的，會員真的會遵從名單投票嗎？同鄉會凝聚力又是否如此強勁？

本文根據2019年香港中文大學香港亞太研究所的「中介組織的社會動員與社會共識凝聚：以同鄉會為個案」研究，透過深入訪問同鄉會會員，探討投票行為和選舉動員是否與會方保持一致，了解會員的社會政治面貌和同鄉會凝聚力。

會員非鐵板一塊 投票或不一致

整體而言，我們的訪談資料顯示，雖然大部分會員會按同鄉會建議，投票給指定候選人，但小部分不會，甚至會投予非建制派，會員並非鐵板一塊，不必然與同鄉會行動一致。

按同鄉會建議投票的受訪者表示，希望集合票數讓理念相同的候選人勝出，抗衡非建制派聲音，好讓政府有效施政，維持穩定繁榮；不按同鄉會建議投票的受訪者，則表示自行根據候選人政績及政治表現作出判斷，又或支持熟悉的候選人。

他們補充指，由於本身立場為建制派，心儀候選人往往是會方所建議人選，故樂於按建議投票；亦有個別表示心儀候選人雖是建制派，但由於非同鄉會建議，曾發生投票不一致的情況。

根據研究結果，大部分受訪者過去5年參與同鄉會主辦或號召、涉及社會事務的集體行動中，以助選最普遍。無論選前或選舉當天的拉票工作，例如選民登記、派傳單、洗樓、催票、動員會員投票等，選舉活動往往需要動員龐大人力，不難理解助選為同鄉會會員最普遍參與的集體行動。不少受訪者表示，透過助選支持理念相同的候選人，令政府施政得以暢順。

除了助選以及在選舉投票支持指定候選人，會員也需要動員親友支持，對象多是會內其他會員。一般而言，較有規模的同鄉會，按活動性質或人際網絡設有很多小組，人們可透過自己相熟會員的社交網絡，以輻射模式將信息一圈圈傳遞開去，擴大覆蓋範圍。

動員難度大 積極性不高

此外，部分會員向親朋戚友動員，小部分動員街坊。有受訪者表示，動員難度頗大，要動以「人情牌」，再加上連番游說；有的坦言會「hea」住動員，以「交差式」回應會方領導人或朋輩壓力；亦有受訪者表示，感到社會人士對同鄉會持負面印象，故不會刻意動員，僅叫自己朋友助選。總括而言，大部分受訪者對動員他人按名單投票或助選的積極性並不高。

由上可見，會員的投票舉動和動員積極性並不似預期，折射同鄉會凝聚力未必如想像般強；從入會原因和參與活動密度，探討會員的社會政治面貌，或可為凝聚力強度帶來啟示。

入會原因 不盡是鄉里情誼

首先，入會原因不盡是鄉里情誼，更交織着「父母之名」，甚或個人經濟利益，以個人增值為旨。以重要性排序，入會原因依次為：一、聯誼鄉親；二、他人建議，主要是父母，大部分受訪者有家屬同為會員，甚至出任會方領導；三、期望透過同鄉會建設家鄉；四、擴大人際網絡，接觸社會不同階層人士，增加社會資本，又或從中學習組織大型活動，為個人工作發展帶來裨益；五、有鑑於近年政府施政困難，希望透過加入同鄉會，支持特區政府施政。

其次，同鄉會主辦各類免費文娛康樂活動，讓會員創造共同經驗，增強鄉親聯繫。大部分受訪者在訪問前一年曾參與1至3項活動，極小部分參與5項或以上。活動類型多元化，有娛樂、旅行、運動等聯誼性活動；生日會、探訪年邁會員等情感支援類活動；社會政策簡介會、考察團等實務性活動；以及探訪老人院、災後清理等慈善活動。

社會事務行動 參與度低

相比之下，社會事務性集體行動的參與度顯然較低，雖然大部分受訪者在訪問前過去5年有參與同鄉社團主辦或號召的行動，但甚少參與3項或以上，亦有人從未參與。按參與程度高低，參與的行動類型依次為：助選、集會、簽名運動等，原因則依次為：支持政府施政、人情難卻、個人利益考慮、會內群眾壓力。

有別於一般印象認為，同鄉會會員的政治社會面貌幾近一致，研究發現的確大部分受訪者遵從同鄉會建議投票，惟不一定是「盲撑」，當中有其政治理念，如平衡反對派聲音，讓政府暢順施政，盡管未必獲全部社會人士認同，但亦毋須簡單二元對立；就算樂於遵從建議，亦鮮有進一步動員他人支持。

此外，雖然會員積極參與會方的免費文娛活動，但對社會性集體行動的熱情欠奉，個人安危及時間成本為考慮主因，參與者的背後原因亦各有不同。

事實上，現今社會現況與過往華人離鄉別井出外工作相去很遠，入會以及與會員保持聯繫的原因，不獨是聯繫鄉里，還涉及能否為個人增加社會資本，無疑對同鄉會凝聚力帶來衝擊。

將之放在現實框架中分析，有助理解會員的政治社會面貌並非鐵板一塊，不會過度神化其凝聚力，加劇社會矛盾。在這次立法會選舉中，同鄉會會員能否成為建制候選人鐵票，很快便有分曉。

▲ 同鄉會會員的政治社會面貌並非鐵板一塊，大眾不應過度神化其凝聚力，加劇社會矛盾。（資料圖片）