港鐵系統高效 國際稱譽

鐵路為本港公共運輸系統的重要一環，每日客量佔公共運輸總載客量約4成，港鐵10月份的本地服務周日平均乘客量，達到460.5萬人次。目前，香港的港鐵網絡全長約266.3公里，包括9條本地鐵路綫、機場快綫、高鐵香港段及輕鐵，其中港鐵、高鐵及機場快綫合共有98個車站，輕鐵則設有68個車站，乘客車程準時程度高達99.9%，這些數字都令人印象深刻。

然而，公眾或許只記得那0.1%的延誤情況，例如早前在傍晚放工繁忙時間，銅鑼灣站有列車車門飛脫意外、前年東鐵紅磡站發生列車出軌事故，來往旺角東站及紅磡站的列車服務全日暫停。

很多市民乘搭港鐵返工返學，因此港鐵發生事故或出現延誤時，確實為大眾帶來極大不便；與此同時，當港鐵出現問題，大批乘客便要在路面乘搭其他交通工具，亦令地面交通混亂起來。

列車班次準時程度 達99.85%

但對比外國的鐵路，香港的情況又如何？據國際都市鐵路聯會（Community of Metros）按照2019年數據評估包括倫敦、紐約、柏林、北京、首爾、新加坡、台北、巴黎、香港等18個城市的19個地鐵系統，顯示港鐵列車班次準時程度為99.85%，比各地平均的94.7%為高，而且這數字已把2019年下半年的社會動亂，如阻礙車門關閉、干擾軌道等行為計算在內。

大家記得2019年香港有示威者破壞港鐵設施，造成巨額損失，162個車站中有147個被大肆破壞，包括約800部售票機、1,800部出入閘機、50部扶手電梯、更有很多閉路電視鏡頭及車站出入口捲閘等，都受到破壞。當時有報道指，估計復修及更換的費用超過6億元，而港鐵要為這些維修費埋單。我認為港鐵不單修復了車站受損的設施，也恢復了大眾重要出行的交通工具服務。

根據國際顧問公司麥肯錫今年發表全球25個城市的交通系統報告，香港在可持續發展指數得分最高，也是25個城市中從地鐵站到最近的地面公共交通站平均距離最短的城市。

積極改善服務 維持較低票價

事實上，港鐵一向積極改善服務，包括向乘客提供票價優惠、向零售租戶提供租金優惠，希望在疫下與大眾共度經濟難關。

為了增加搭車的舒適度，港鐵更推出「港鐵．藝術」計劃，把藝術作品展示在站內的不同角落，藝術家有機會展示才華之餘，也把藝術融入乘客的日常旅程，讓旅客的行程加添色彩。從考古文物、雕塑、馬賽克畫作、甚至到香港藝術館之友合作的「我們的．藝術館」，每區都展示了不同的藝術品。

港鐵的另一特點，是可以自付盈虧。相比外國，倫敦地鐵的收入僅佔其運營開支的47%、紐約每年要花費26億美元償還債務，即當地納稅人要幫忙資助鐵路營運。港鐵的「鐵路加物業」模式則較為獨特，也可能令其他地方的地鐵營運者羨慕，因為這模式令港鐵能夠相對較快及有效率地發展鐵路項目、幫助新市鎮發展、以及把利潤投放回維修及擴建網絡，並保持相對其他已發展城市鐵路交通較低的票價；否則，港鐵或需要更倚賴政府及納稅人的補貼。

當局者迷，或許本地人未必完全欣賞到港鐵的服務，但外地朋友卻很是喜歡。港鐵鐵路系統被Metro Rail News評為全球快捷交通網絡第一名，Business Insider亦曾有記者把香港地鐵系統與倫敦和紐約作比較，並表示港鐵毫無疑問是他用過最順暢、最輕鬆、最愉快的公共交通服務。

▲ 鐵路為本港公共運輸系統的重要一環，每日客量佔公共運輸總載客量約4成。（資料圖片）