揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論

美國前總統特朗普卸任後頻頻有新搞作，影響力似乎與在位時相差無幾。曾為特朗普效力的多名前幕僚也接連出版新書，揭露特朗普執政期間多項不為人知的往事。

是次出版的好書名為《The Chief's Chief》

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