揭特朗普瞞檢測陽性 仍與拜登同場辯論 國際版 2021/12/18 分享： 美國前總統特朗普卸任後頻頻有新搞作，影響力似乎與在位時相差無幾。曾為特朗普效力的多名前幕僚也接連出版新書，揭露特朗普執政期間多項不為人知的往事。 是次出版的好書名為《The Chief's Chief》 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 2021/12/17 前白宮幕僚長踢爆 特朗普為與拜登辯論隱瞞染疫！ 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 2021/12/11 建「有韌性」社會成功應對疫情關鍵 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 2021/12/10 新冠疫情危中有機 調整心態建韌性社會 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 2021/12/04 美醫生科學家揭內情 促政府檢討抗疫失誤 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 2021/12/03 Omicron變種掀新抗疫戰 美國汲取制度教訓未？ 美國 特朗普 拜登 新冠肺炎 總統大選 醫生 白宮 病毒檢測 譴責 伊萬卡