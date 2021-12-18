明日立法會地區直選戰況，根據香港民意研究所本月中調查顯示，10個地方選區中，有8區出現９名勝算較高的候選人，全部來自傳統建制政黨，當中有6人屬民建聯。

可是，被列為勝算較高的候選人，例如民建聯劉國勳、李

...