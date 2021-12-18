民研：8區9候選人 勝算較高 均屬傳統建制 部分仍打「告急牌」 政治版 2021/12/18 分享： 明日立法會地區直選戰況，根據香港民意研究所本月中調查顯示，10個地方選區中，有8區出現９名勝算較高的候選人，全部來自傳統建制政黨，當中有6人屬民建聯。 可是，被列為勝算較高的候選人，例如民建聯劉國勳、李 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 譚耀宗：選委界議席 無收中央指示 今日 譚耀宗：選委界議席 無收中央指示 涉煽動投白票殺警 警拘2漢檢仿製槍 今日 涉煽動投白票殺警 警拘2漢檢仿製槍 特首司局長盡出 選舉前夕籲投票 今日 特首司局長盡出 選舉前夕籲投票 明免費乘車 港鐵增600人協助 今日 明免費乘車 港鐵增600人協助 你可能感興趣 譚耀宗：選委界議席 無收中央指示 今日 01:00 譚耀宗：選委界議席 無收中央指示 涉煽動投白票殺警 警拘2漢檢仿製槍 今日 01:00 涉煽動投白票殺警 警拘2漢檢仿製槍 特首司局長盡出 選舉前夕籲投票 今日 01:00 特首司局長盡出 選舉前夕籲投票 選舉 立法會選舉 民建聯 工聯會 葉劉淑儀 李慧琼 新民黨 田北辰 周浩鼎 鄭泳舜