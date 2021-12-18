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民研：8區9候選人 勝算較高

均屬傳統建制 部分仍打「告急牌」

政治版 2021/12/18

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明日立法會地區直選戰況，根據香港民意研究所本月中調查顯示，10個地方選區中，有8區出現９名勝算較高的候選人，全部來自傳統建制政黨，當中有6人屬民建聯。

可是，被列為勝算較高的候選人，例如民建聯劉國勳、李

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