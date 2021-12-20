世貿的回憶 戲院座椅為何都是紅色？

銅鑼灣世貿中心日前三級火，令我想起一些舊事。剛巧周末在家無意間重溫上世紀80年代經典電影《時光倒流70年》（Somewhere in Time），「超人」基斯杜化．里夫（Christopher Reeve）與甚具古典美氣質的珍．西摩爾（Jane Seymour）演繹的淒美動人愛情故事，屬於上世紀的電影院記憶，瞬間被喚醒。當年此電影打破了本港電影上畫的最長紀錄，我當年是在銅鑼灣碧麗宮戲院（Palace Theatre）首次看，而碧麗宮在1994年結業後，發展為世貿中心。

碧麗宮戲院有逾千座位，相當堂皇闊落，當時被譽為全香港最豪華戲院，和今天在迷你戲院看電影的感受不可同日而語。像外國歌劇院的裝潢，奪目的紅色座椅和通道，一點都不淺窄，足以伸展雙腳，「攤喺度坐」。在那種具空間及溫暖感的環境，沉浸在屬於個人的電影及幻想世界，實乃人生享受。

我們去戲院的時候，大家有沒有曾經心生疑問，為甚麽戲院、劇院的座椅大部分都是紅色的？甚至有些連牆壁都用紅色？是營造溫暖感嗎？對於這個問題，有人會覺得用紅色座椅是歌劇院的傳承和延續，因為電影是19世紀產物，之前人們通常是到劇院欣賞歌劇，而歌劇院的座椅從開始就多數是紅色，所以當電影院成為繼劇院之後主流娛樂場所時，戲院設計也就延續紅色傳統。

又有人說，紅色不怕骯髒，即使座椅陳舊，上面又有髒垢，也不會令人覺得很骯髒，如果索性用黑色，又給人沉悶遏抑感覺，故此紅色就成了最佳選擇，這些說法聽上去都不無道理。

無論戲院也好、歌劇院也好，座椅設計的出發點，都是把觀眾觀看體驗放在第一位，把座位設計成紅色，就是為了加強觀影體驗。要解釋這個問題，需要從人類視網膜的視細胞說起。視細胞也稱感光細胞。人的視細胞有兩種，一類細胞的外內均呈細桿狀，所以叫做視桿細胞（rod cell）；另一類細胞為圓錐狀，也就叫視錐細胞（cone cell）。這兩種細胞不僅僅外觀有差異，功能更是差別大，有着各自分工。視錐細胞位於視網膜中央，感受強光並能分辨顏色，對物體微細結構和顏色分辨力高；視桿細胞則位於視網膜周邊，主要用於感受弱光，在夜晚和暗光下起作用，對物體只能分辨大體輪廓和亮度差別。

當光綫變暗 紅色是最先消失顏色

簡單來說，就是視錐細胞，擅長彩色視覺；而視桿細胞，擅長單色夜視。所有夜間生活動物如老鼠，視網膜都以視桿細胞為主；而白晝活動的如雞，視網膜幾乎全部是視錐細胞。我們的眼睛在白天和晚上，對所見物體的處理方式是不同的。就「紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫」7種顏色而言，白天時因為光綫充足，眼睛是由視錐細胞處理視覺，在亮光環境下對黃色最敏感，這也是為何雨衣顏色多半黃色居多。

晚上昏暗，這時候眼睛便用視桿細胞來處理視覺，因為視桿細胞無法分辨顏色，只能辨別光暗程度，其中對綠色最為敏感，紅色會最先喪失辨色能力。所以當電影開始，燈光消失，全場變黑時，紅色座椅就會在我們視綫中迅速消失，從而幫助觀眾把注意力迅速投入電影裏去，較快進入觀影最佳狀態、電影裏的世界。因此電影院座椅，多半選擇紅色，關燈後不易影響觀影體驗。

這個科學原理名為「薄暮現象」，是捷克科學家Jan Evangelista Purkyně發現，又叫Purkinje Effect。他在研究了不同顏色與人類眼睛靈敏度的關係後，發現大約在650nm（納米）的紅色，在白色光照中，明亮度要比波長約在480nm的藍色高出近10倍；而在晚上，藍色明度則比紅色強10多倍。白天，光譜上波長較長的紅光顯得鮮艷明亮，波長短的藍光顯得相對平淡遜色；但到了晚上，波長較短的藍光反過來引人注目，紅光則黯然失色了，隨着光綫變暗，相對於其他顏色，紅色顯得更暗，將是第一個消失在我們視綫中的顏色。戲院燈光熄滅後，紅色座椅、牆壁會顯得更暗，銀幕放映的影像也就顯得更清晰、質感更好。

雖然戲院座椅大多數紅色或暗紅色居多，但如果追求影片最佳專業畫面效果，紅色卻不是最佳選擇。因為電影放映時，銀幕會反射光到觀眾來，反射到座椅去，紅色也會產生反射，回到銀幕上，紅色就會影響畫面中部分顏色。從保證最專業的畫質來講的話，黑色是最理想的，反光比紅色更弱，對影像影響小，其次是深灰色。一些追求極致畫面效果的人，例如電影公司的試映室之類，選擇黑色座椅，近乎全黑環境才是最理想的。

人眼的適應狀態，隨着環境變化不斷調整，人的心態不也一樣嗎？隨遇而安，安之若素是也。看一場電影都牽涉如此不簡單的科學原理，甚至能夠推演出人生哲理，世界事也不容易呢，我也真夠累了，還是繼續我的《時光倒流70年》！

▲ 戲院燈光熄滅後，紅色座椅、牆壁會顯得更暗，銀幕放映的影像也就顯得更清晰、質感更好。