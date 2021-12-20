不是文革期間人手一本的寶書，甚至不是一本實體書。正如之前跟○○後的對話，當問及一個他未能即時解決的問題時，他對我說：「等等，讓我查一下書。」頃刻之後，發現他所指的書，是「小紅書」這個社交平台。

毫無疑問，小紅書已經成為今天中國內地，其中一種最普及的社交及生活資訊平台。分別主要是它的實用性，以及其以可信賴用家（KOC）領銜的資訊內容。跟其他強調幾百萬大流量的帳號不同，小紅書主推的價值，是大量五萬上下粉絲的網紅博主。由此再區分出小至五千以下粉絲的，稱為腳部博主；一萬上下的，稱為腿部。往上推還有腰部和頭部流量網紅，頭部網紅的合作，開價可去到十萬元（人民幣，下同）級別起步。

如果做到一個一萬粉絲級別的腿至腰部博主，往往都能帶來未至富裕、但可生存的生意。廣告和品牌方通過小紅書邀請合作，方案可能只是低至二千至五千元，但是想一下，一個月之內做幾單這樣的合作已經有超過一萬元的收入。

形勢所及，現在就算是一綫的國際大牌子，都得開設小紅書帳號去做宣傳。和MCN的人談及小紅書的成功法則，不離開幾個層面：第一是垂直內容，即將某一個題材做深做多。另外，是更新頻率要夠高，有足夠的黏貼性。第三是要有實質，甚至是攻略的建議。

也不盡是消費資訊，疫情期間，小紅書其中一個熱門話題，就是給飛返中國的乘客的資訊—各種在機場轉機和申報入境中國的複雜程序step by step。

有大流量，自然也是被追捧的企業。雖然收入模式現在還未很清晰，但他的估值到今年底已經去到二百億美元。現在未必能到美國上市，但是IPO的短期目標還是非常清晰。它掌握的，也是中國年輕一代的消費愛好及龐大數據。