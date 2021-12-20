明日是冬至，減肥戰友Sally一如既往，早就預訂了盆菜，今天與她會面時，她便問及怎樣可以吃盆菜而不增磅。

首先，我向她解釋盆菜高脂的原因：「盆菜中包含了不少高脂肪食材，例如：五花腩、豬皮、鵝掌、炸芋頭、腐竹等等，再加上食材是層層疊放在盆中，底部本身低脂的蔬菜亦會吸盡了上層的肉汁和脂肪。」

Sally問：「那豈不是不可吃盆菜？吃少少可以嗎？」

看到她眉頭深鎖的表情，我立即安撫她：「始終『冬大過年』嘛，當然要吃！只要識得揀，就可以一邊吃盆菜一邊減磅！」

我說：「秘訣就是：主攻盆菜上層的海味、海鮮、燒味和家禽（去皮）；避免選擇高脂肪的肉類和底部的蔬菜，可以另外再煮白飯和上湯雜菜煲，以增加飽肚感。但謹記：不要撈汁和用盆菜的湯底灼菜。」

Sally恍然大悟，說：「我還以為吃菜健康，每次吃盆菜我都只吃一至兩件腩肉，然後就吃大量冬菇、蘿蔔、芋頭，更用盆菜汁煮烏冬和菜呢！難怪往年吃過盆菜後增磅不少！」

我再提醒Sally：「盆菜除高脂外，鈉含量亦不少，容易導致水腫，所以要多喝水，亦可進食高鉀質蔬果，例如：火龍果、奇異果和香蕉，以助身體排走多餘水份。」