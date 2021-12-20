突然之間，元宇宙（Metaverse）變成二○二一年的流行詞彙。自Facebook行政總裁朱克伯格在十月底宣布將公司易名Meta，連股票代碼也由「FB」改為「MVRS」，很多人就超興奮地認為，元宇宙是人類的未來展望。我遙距觀察，未覺雀躍。

元宇宙一詞，源自美國科幻小說家Neal Stephenson，在九二年出版的小說《Snow Crash》，描述一個與現實世界平行的虛擬世界，元宇宙的概念／願景比虛擬實境（VR）更大野心，它要創造一個數位世界。令人類可在其中擁有類人類（乃指「似人而非人」之物）的3D化身，將日常生活置身虛實結合中，進行工作、娛樂、購物、會議、社交、戀愛等。這好比將現實世界無限延續到虛擬世界中似的，不過以前只限於遊戲或短暫體驗，元宇宙是想把人放進這空間真正「生活」。

有人提出，元宇宙最極端的發展狀況，是人的肉身長期躺着，只要定時有人幫手打針／更換吊針補充營養，就可戴着VR或AR（擴增實境）儀器，以24（小時）×7（天）投入和生活在元宇宙，名副其實的躺平，兼且躺成世。即使未到那樣極端，大家在元宇宙都可不用真面目、真性情示人，全部都以自己設計的樣貌、身形、身份、性格等「生活」，更可有多個不同替身。

我比較關心的，是它對人類生理和心理的潛在影響。大力吹捧者，有否研究過長時間戴着VR或AR儀器，對人體腦部、眼球或其他器官的影響？而在心理健康上，一個人在現實生活裏，減少了面對或克服實體工作、人事、社交、關係上的相處問題，又或在現實世界甫遇上問題，就分身躲進自己設計的元宇宙，會否出現新的心理問題——在現實生活裏低EQ、低AQ（抗壓智商）、角色混淆（Identity Confusion）、虛擬世界上癮症等。正如美國前聯邦通訊委員會主席Tom Wheeler所言：「元宇宙的出現不但未必能解決現有問題，反而可能將人類現有問題惡化。帶頭吹捧元宇宙的人，我不能說他們有不良意圖，但對人類的影響亦絕非他們所吹噓一面倒的美好。」