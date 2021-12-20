日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒

福島縣郡山市首次在港舉行期間限定的郡山市物展祭，在荃灣的R1開展，由即日至12月31日推出300多年歷史酒藏仁井田清酒、使用當地出產蘋果釀造的有氣蘋果酒及白桃甜酒、日本大流行的各式發酵食品如甘酒、米麴

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