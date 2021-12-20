日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 副刊版 2021/12/20 分享： 福島縣郡山市首次在港舉行期間限定的郡山市物展祭，在荃灣的R1開展，由即日至12月31日推出300多年歷史酒藏仁井田清酒、使用當地出產蘋果釀造的有氣蘋果酒及白桃甜酒、日本大流行的各式發酵食品如甘酒、米麴 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 今日 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 2021/12/17 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 2021/12/17 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 2021/12/16 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 2021/12/15 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 香港 產品 日本 美食 荃灣 清酒 拉麵 福島 一風堂