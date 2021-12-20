一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 副刊版 2021/12/20 分享： 一風堂自2011年過江登陸香港至今十載，為慶祝這大日子，與本地海味老字號安記聯乘合作，將中式料理中最具代表性的海味，如鮑魚、元貝及金華火腿等，破格地引入虹吸式製法製作湯底，讓客人於一碗拉麵中嘗盡中日傳 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 今日 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 2021/12/17 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 2021/12/17 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 2021/12/16 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 2021/12/15 沙田凱悅酒店外賣盆菜 元朗傳統風味 × 沙田18招牌菜 香港 產品 日本 美食 荃灣 清酒 拉麵 福島 一風堂