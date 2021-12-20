一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵

一風堂自2011年過江登陸香港至今十載，為慶祝這大日子，與本地海味老字號安記聯乘合作，將中式料理中最具代表性的海味，如鮑魚、元貝及金華火腿等，破格地引入虹吸式製法製作湯底，讓客人於一碗拉麵中嘗盡中日傳

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