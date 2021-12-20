癲噹聖誕限定發光巴士巡遊 搭車打卡贏限量口罩 副刊版 2021/12/20 分享： 九巴聯同Asiaray於即日起至2022年1月13日舉行「陪您區區過聖誕」，全方位向市民傳遞節日氣氛。活動邀請5位本地知名插畫師聯乘合作，包括癲噹（Din Dong）、Felix Ip、Vivian ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場 2021/12/18 DFS香港T廣場廣東道店推出天馬行空體驗館 6大夢幻打卡點免費入場 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 2021/12/16 大澳文化節2021 坐傳統舢舨遊水鄉 老店注入新設計 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 2021/12/14 數碼港商場 動感聖誕之旅 集海陸空3大挑戰 假日放電之選 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 2021/12/13 旺角潮人集中地T.O.P 視覺衝擊遊樂園變身打卡位 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場 2021/12/11 Ultraman 50周年 360度全景登陸4商場