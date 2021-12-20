通關程序宜從簡 「計分制」不可取

雖然Omicron變種病毒為抗疫帶來新一輪挑戰，但萬眾期待的「港人入境內地免檢疫」（俗稱「通關」）安排，估計仍會繼續出台，且最新消息是名額亦非傳媒最初預計的每日1,000人，而是每日3,000人。

盡管許多市民對此喜出望外，但仍有不少聲音認為，應採用計分制分配每日配額，藉以把商務、探親、恩恤、旅遊等各種情況區分，讓有迫切需要的港人優先取得通關配額。

在立法會選舉競選期間，有候選人提出要把「緊急」和「消閒」個案區分，聽起來似乎理所當然，對爭取選票或許總有點幫助。然而，只要從實際執行角度作邏輯分析，便知道在現階段實施計分制根本並不合理，主要原因有3：

難定評分標準 市民或「鬥慘」

第一，沒有基本數據定評分標準--不少建議實施「通關計分制」的聲音，所舉例子往往與「移民計分制」相似，而這正是問題所在：因為各地移民的計分制，乃是基於長期以來累積的人口數據，衡量加分或減分的標準（例如哪幾類行業不夠人才），但目前特區政府根本無從掌握相關數據，就算簡單如過往頻密穿梭兩地的港人，到底是因為商務還是私人原因，也沒有作追蹤研究或定期調查。

硬是要特區政府現在就立即推出一套衡量通關迫切性的計分制，官僚們亦只能「估估吓」，結果有可能更不公平。較合理的做法，反而是盡快讓大量港人申請，然後以此作為分析用的數據庫，兩個月後按實際情況檢討，到底是否真的需要引入計分制度。

文件審批需時 製造結構性不公

第二，提供文件作證明需時核實--香港人離境往內地，過去都沒有規定向特區政府申報離港原因，因此才沒有上述提及之基本數據；一旦實施「通關計分制」，市民想提高自己獲批的機會率，便無可避免要提供大量文件，例如病歷報告、醫生證明、直系親屬證明或宣誓書等。政府審批固然需時，亦要核實文件有否造假，也必須設立上訴制度，可以想像到時肯定群情洶湧、怒罵擾民。

倡另闢「關愛長者申請」類別

何況，「提供文件及各項資料」這個程序本身，也會製造結構性不公平的問題：商務申請者由於有公司同事支援，填表和遞交文件應會較一般平民百姓快很多；而中產及相對年輕的申請者，亦會較中低收入長者有效率。因此，與其引入計分制，不如另開一類「關愛長者申請」類別，當來得更簡單又實際。

第三，如何定義緊急程度具爭議--所謂「計分制」，說穿了其實就是所有人用同一把尺分類及比較，因此隨之而來的問題，便是制度刻板而不夠彈性，未能作人性化安排。再直接點說，計分制無可避免會令想急於通關的市民「鬥慘」，這做法對一眾心急如焚、猶如熱窩上的螞蟻之港人來說，實在並非人性化的處理方式。

到底怎樣的情況才算「夠慘」而獲得加分？相信不論如何劃綫，傳媒總可以找到大量賺人熱淚、卻未能通關的個案，讓特區政府被輿論罵個痛快：陰陽相隔、婚姻破裂、癌症末期、騙財破產、缺乏照顧……全都是應該萬分同情之慘事，但要排次序乃是不可能任務；反過來看，既然官員明知以任何方式劃綫亦會焦頭爛額，就更沒誘因如此實行了。

要留意的是，真正有緊急需要而必須到內地的港人，例如有至親患絕症將在本月離世者，即使未有新宣布的通關安排，亦已因應自身情況，寧可被隔離而早前返回內地。也就是說，現時還在等通關的香港人，其實算不上是「最迫切」的一群，當中好一些人只是不願接受原先「14+7」或「7+7+7」隔離安排（即到廣東省先集中隔離14日再進行7日社區管理，往深圳則要集中隔離、居家隔離及居家健康監測各7天），才打消到內地的念頭。

既然本來就在等，現時則可以不用隔離而方便了許多，再等多一會也合情合理。不想等？那入境內地接受一共3周的檢疫安排便行。

正因如此，大費周章地設計一套詳細的通關計分制度，很可能用不了多久，皆因現時的緊張情況，乃積壓了近兩年許多想到內地卻不願接受3周檢疫安排的港人個案而來，當中部分人可能只需要回內地一趟，便已經可處理大量問題，短期內毋須再走一趟。

「爭名額」壓力 料首兩月最大

換言之，心急「爭名額」的群眾壓力，一定是在新安排落實後的首兩個月最大，只要內地恒常接受每天一定數量的港人入境內地毋須檢疫，壓力短時間內便可消散。

從解困角度看，畢竟現時Omicron變種病毒令疫情反覆，並增添變數，本港與內地既然同樣是以「動態清零」政策抗疫，新通關安排自然亦只能摸着石頭過河，連走第一步也要特別小心翼翼，絕不能落筆打三更，亂了全國防疫部署。

在這前提下，通關程序與申請分類必然是愈簡單愈好，例如有政黨認為，只須把申請者二分為「商務」與「非商務」兩類，各佔50%名額，建議也算可取，至少不用人人互相「鬥慘」，且「兩邊一半一半」，亦能向公眾表達出「公平」的信息。

固然，通關名額還可以增加，視乎運作情況、疫情變化及本港疫苗接種比率，中央確實可以再上調每天獲批的名額。還是那一句：抗疫是全社會的事，心急想通關的香港人，早就應該大力呼籲身邊人（尤其長者）接種疫苗；正是因為大部分人只把責任歸咎於特區政府而不自省，埋怨批評、坐享其成，香港人等通關才會等了那麼久，我們的政局才變成今天這個模樣。

選舉過後迎來冬至，此後日照的時間將逐漸增長，期望新一屆立法會也能藉此時機，為特區帶來一番新氣象，使香港前景更趨光明。

▲ 本港與內地既然同樣是以「動態清零」政策抗疫，新通關安排自然亦只能摸着石頭過河，連走第一步也要特別小心翼翼，絕不能亂了全國防疫部署。（資料圖片）