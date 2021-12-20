霍啟剛直播 問妻票歸何處

體育、演藝、文化及出版界候選人、港協暨奧委會副會長霍啟剛，昨日陪同太太郭晶晶投票。二人同屬港島西選區，霍啟剛在社交網站開啟直播時，在鏡頭前問太太票歸何處，惟郭晶晶則說「不能說」。

責任編輯：吳文曦

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