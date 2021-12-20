霍啟剛直播 問妻票歸何處 政治版 2021/12/20 分享： 體育、演藝、文化及出版界候選人、港協暨奧委會副會長霍啟剛，昨日陪同太太郭晶晶投票。二人同屬港島西選區，霍啟剛在社交網站開啟直播時，在鏡頭前問太太票歸何處，惟郭晶晶則說「不能說」。 責任編輯：吳文曦 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 金融服務界 中資票左右選情 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 你可能感興趣 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 01:00 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 01:00 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 01:00 金融服務界 中資票左右選情 最新專欄文章 更多 科大（廣州）副校 獲學生撑場 今日 科大（廣州）副校 獲學生撑場 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 今日 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 霍啟剛 郭晶晶 政治 立法會選舉