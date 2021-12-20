妻攜B女撑場 廖添誠窩心

新民黨廖添誠自參選以來，首在社交平台分享全家福。其太太、民建聯郭芙蓉昨帶女兒前往打氣，吸引不少街坊主動上前打招呼。

廖添誠稱，近日見到初生女兒的機會甚少，因為當他回到家女兒早就睡了，昨日很開心見到女兒時

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