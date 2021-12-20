妻攜B女撑場 廖添誠窩心 政治版 2021/12/20 分享： 新民黨廖添誠自參選以來，首在社交平台分享全家福。其太太、民建聯郭芙蓉昨帶女兒前往打氣，吸引不少街坊主動上前打招呼。 廖添誠稱，近日見到初生女兒的機會甚少，因為當他回到家女兒早就睡了，昨日很開心見到女兒時 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 金融服務界 中資票左右選情 霍啟剛直播 問妻票歸何處 今日 霍啟剛直播 問妻票歸何處 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 你可能感興趣 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 01:00 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 01:00 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 01:00 金融服務界 中資票左右選情 最新專欄文章 更多 科大（廣州）副校 獲學生撑場 今日 科大（廣州）副校 獲學生撑場 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 今日 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 民建聯 新民黨 政治 立法會選舉