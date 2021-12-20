劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 政治版 2021/12/20 分享： 選舉日，亦是全民全日免費搭車日，新界北候選人劉國勳亦沒有錯過這項「福利」，和助選團搭輕鐵拉票，原是政府谷票招數，惟市民卻紛紛外遊，有候選人大鬧，低投票率是政府的錯。 責任編輯：吳文曦 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 金融服務界 中資票左右選情 霍啟剛直播 問妻票歸何處 今日 霍啟剛直播 問妻票歸何處 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 你可能感興趣 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 01:00 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 01:00 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 01:00 金融服務界 中資票左右選情 最新專欄文章 更多 科大（廣州）副校 獲學生撑場 今日 科大（廣州）副校 獲學生撑場 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 今日 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 劉國勳 政治 立法會選舉