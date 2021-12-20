謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班

參選建築、測量、都市規劃及園境界的謝偉銓，早前找來全家站台幫助拉票。

他昨日再在社交網站上載相片，透露在昨日拉票期間，獲女兒「特擊」探班，更帶來港式蛋撻、腸仔包同菠蘿油，為他和競選團隊注入能量！

責任編輯

...