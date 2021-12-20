謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 政治版 2021/12/20 分享： 參選建築、測量、都市規劃及園境界的謝偉銓，早前找來全家站台幫助拉票。 他昨日再在社交網站上載相片，透露在昨日拉票期間，獲女兒「特擊」探班，更帶來港式蛋撻、腸仔包同菠蘿油，為他和競選團隊注入能量！ 責任編輯 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 金融服務界 中資票左右選情 霍啟剛直播 問妻票歸何處 今日 霍啟剛直播 問妻票歸何處 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 你可能感興趣 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 今日 01:00 葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 01:00 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 01:00 金融服務界 中資票左右選情 最新專欄文章 更多 科大（廣州）副校 獲學生撑場 今日 科大（廣州）副校 獲學生撑場 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 菠蘿 謝偉銓 政治 立法會選舉