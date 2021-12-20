10非建制候選人 恐全軍覆沒 建制「必保名單」 10人應可全晉身議會 政治版 2021/12/20 分享： 新一屆立法會選舉地區直選10區中，料列入「必保名單」的建制派候選人，幾乎全部晉身議會，但另邊廂的10名非建制派，有機會全軍覆沒。 有政界中人指，非建制派的成敗，一切還看投票率高低。潘焯鴻估計，港島東投票 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 你可能感興趣 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 01:00 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 01:00 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 01:00 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 立法會選舉 葉劉淑儀 李慧琼 田北辰 梁美芬 周浩鼎 陳恒鑌 鄧家彪 陳克勤 吳秋北