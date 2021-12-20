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10非建制候選人 恐全軍覆沒

建制「必保名單」 10人應可全晉身議會

政治版 2021/12/20

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新一屆立法會選舉地區直選10區中，料列入「必保名單」的建制派候選人，幾乎全部晉身議會，但另邊廂的10名非建制派，有機會全軍覆沒。

有政界中人指，非建制派的成敗，一切還看投票率高低。潘焯鴻估計，港島東投票

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