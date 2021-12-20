葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼 建制3政黨領袖 僅李慧琼無告急 政治版 2021/12/20 分享： 今次是新選舉制度下首場立法會選舉，為增加選戰氣氛，3名建制派第一把手包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北及新民黨主席葉劉淑儀都出戰直選，但僅李慧琼沒有告急。 李跨區赴灣仔 助黨友拉票 民建聯今次在10個 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 金融服務界 中資票左右選情 霍啟剛直播 問妻票歸何處 今日 霍啟剛直播 問妻票歸何處 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 你可能感興趣 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 今日 01:00 葉劉多區助工聯會站台 結盟埋伏綫？ 金融服務界 中資票左右選情 今日 01:00 金融服務界 中資票左右選情 霍啟剛直播 問妻票歸何處 今日 01:00 霍啟剛直播 問妻票歸何處 選舉 立法會選舉 葉劉淑儀 李慧琼 容海恩 吳秋北