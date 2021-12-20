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葉劉：選情艱難 吳秋北：政綱比拼

建制3政黨領袖 僅李慧琼無告急

政治版 2021/12/20

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今次是新選舉制度下首場立法會選舉，為增加選戰氣氛，3名建制派第一把手包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北及新民黨主席葉劉淑儀都出戰直選，但僅李慧琼沒有告急。

李跨區赴灣仔 助黨友拉票

民建聯今次在10個

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選舉 立法會選舉 葉劉淑儀 李慧琼 容海恩 吳秋北

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