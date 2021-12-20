今次是新選舉制度下首場立法會選舉，為增加選戰氣氛，3名建制派第一把手包括民建聯主席李慧琼、工聯會會長吳秋北及新民黨主席葉劉淑儀都出戰直選，但僅李慧琼沒有告急。

李跨區赴灣仔 助黨友拉票

民建聯今次在10個

...