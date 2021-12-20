非建制倘要突圍 投票須逾3成 政治版 2021/12/20 分享： 新制度下，地區直選採用「雙議席單票制」，即是由最高得票的兩人同時當選。多名非建制派參選人指，若要突圍而出，投票率至少要達到30%，否則非建制派恐全軍覆沒。 參選九龍西的馮檢基。昨日傍晚7時許告急，強調： ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 10非建制候選人 恐全軍覆沒 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 你可能感興趣 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 01:00 10非建制候選人 恐全軍覆沒 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 01:00 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 01:00 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 立法會選舉 馮檢基 狄志遠 政治