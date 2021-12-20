非建制倘要突圍 投票須逾3成

新制度下，地區直選採用「雙議席單票制」，即是由最高得票的兩人同時當選。多名非建制派參選人指，若要突圍而出，投票率至少要達到30%，否則非建制派恐全軍覆沒。

參選九龍西的馮檢基。昨日傍晚7時許告急，強調：

...