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非建制倘要突圍 投票須逾3成

政治版 2021/12/20

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新制度下，地區直選採用「雙議席單票制」，即是由最高得票的兩人同時當選。多名非建制派參選人指，若要突圍而出，投票率至少要達到30%，否則非建制派恐全軍覆沒。

參選九龍西的馮檢基。昨日傍晚7時許告急，強調：

...

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