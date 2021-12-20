社福投票率新低 「泛民票倉」失守 政治版 2021/12/20 分享： 社福界3名參選人中，非建制派的新思維主席狄志遠，選情一直被看高一綫。但今屆投票率創歷史新低，加上素人對手分薄票源下，狄志遠最終並無告急，會否讓建制派歷史性勝出？ 狄志遠無告急 選情堪憂 社福界傳統上是「泛 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 非建制倘要突圍 投票須逾3成 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 你可能感興趣 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 01:00 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 01:00 非建制倘要突圍 投票須逾3成 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 01:00 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 選舉 狄志遠 立法會選舉