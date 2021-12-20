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社福投票率新低 「泛民票倉」失守

政治版 2021/12/20

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社福界3名參選人中，非建制派的新思維主席狄志遠，選情一直被看高一綫。但今屆投票率創歷史新低，加上素人對手分薄票源下，狄志遠最終並無告急，會否讓建制派歷史性勝出？

狄志遠無告急 選情堪憂

社福界傳統上是「泛

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