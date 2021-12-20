選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 政治版 2021/12/20 分享： 投票率近100%的選委會界別，51人爭40席，雖然各方均稱沒有「官方祝福名單」，但消息指，不同團體其實都有自己的支持名單，但最多只是推薦25席。 昨日灣仔行人天橋，成為選委界候選人的拉票基地，相信是全港 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 你可能感興趣 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 01:00 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 01:00 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 01:00 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 梁振英 譚耀宗 董建華 唐英年 政治 立法會選舉