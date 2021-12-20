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選委界投票近100% 團體有「祝福名單」

政治版 2021/12/20

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投票率近100%的選委會界別，51人爭40席，雖然各方均稱沒有「官方祝福名單」，但消息指，不同團體其實都有自己的支持名單，但最多只是推薦25席。

昨日灣仔行人天橋，成為選委界候選人的拉票基地，相信是全港

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