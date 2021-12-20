黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 政治版 2021/12/20 分享： 選委界別候選人之一、全國港澳研究會理事黃梓謙，昨日在灣仔通往會展的行人天橋上擺街站，出動「暴龍」為其站台。他希望，「暴龍」的出現吸引很多大人小朋友也過來拍照打卡，形容是「笑聲笑聲滿載溫馨」。 責任編輯： ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 你可能感興趣 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 01:00 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 01:00 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 01:00 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 最新專欄文章 更多 科大（廣州）副校 獲學生撑場 今日 科大（廣州）副校 獲學生撑場 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 今日 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 灣仔 立法會選舉 選舉