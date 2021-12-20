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禁拉票區 候選人支持者自拍

政治版 2021/12/20

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會展範圍為禁止拉票區，但仍有多位候選人，包括盧維思、黃元山、梁美芬、江玉歡站在入口位，作最後努力，有支持者與他們自拍。

責任編輯：劉子瑜

...

欄名 : 花絮

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