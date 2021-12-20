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科大（廣州）副校 獲學生撑場

政治版 2021/12/20

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多位選委界候選人在灣仔行人天橋上拉票，熱鬧非常，科大（廣州）副校長吳宏偉的助選團亦十分有活力，包括多位非華裔學生，他稱對自己選情有信心，會在天橋上拉票到最後一刻。

責任編輯：劉子瑜

...

欄名 : 花絮

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