科大（廣州）副校 獲學生撑場 政治版 2021/12/20 分享： 多位選委界候選人在灣仔行人天橋上拉票，熱鬧非常，科大（廣州）副校長吳宏偉的助選團亦十分有活力，包括多位非華裔學生，他稱對自己選情有信心，會在天橋上拉票到最後一刻。 責任編輯：劉子瑜 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 花絮 相關文章 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 今日 選委界投票近100% 團體有「祝福名單」 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 你可能感興趣 10非建制候選人 恐全軍覆沒 今日 01:00 10非建制候選人 恐全軍覆沒 非建制倘要突圍 投票須逾3成 今日 01:00 非建制倘要突圍 投票須逾3成 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 今日 01:00 社福投票率新低 「泛民票倉」失守 最新專欄文章 更多 禁拉票區 候選人支持者自拍 今日 禁拉票區 候選人支持者自拍 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 今日 黃梓謙出動「暴龍」 吸拍照打卡 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 今日 謝偉銓女兒 帶蛋撻腸仔包探班 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 今日 劉國勳盡用「福利」 搭輕鐵拉票 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 今日 妻攜B女撑場 廖添誠窩心 香港科技大學 立法會選舉 選舉