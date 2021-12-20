工業升級 各施各法 工總陳偉聰：應按自己需要發展

科技發展日新月異，製造業亦因應此趨勢不斷升級，將創新科技及智能製造融入研發及生產。香港工業總會常務副主席陳偉聰指出，「不進則退」是永恒不變的定律，「工業4.0」乃大勢所趨。然而，並非所有企業的升級轉型都盡如人意，當中亦沒有一條「成功公式」（Formula of Success）。他分享：「每間公司的產品、客戶、要求及市場不盡相同，所以升級的進程和需要亦有所不同，業界不應盲目追求『工業4.0』，而是要按自己需要發展。」

回望過去，陳偉聰說，「工業1.0」到「工業4.0」所講的是一個人手流水作業趨向自動化及智能化的進程，業界由過去、現在、到將來都不斷默默進步，這個長期投資，需要經過年月日去安排，並隨時間逐漸改變，所以每間公司的進程和成效都各有不同。他以升級智能家居作比喻：「對不少廠商而言，工廠如同我們的家。不過，有些住所已經有三十年樓齡、有些只有十年樓齡，當中的設備都各有不同，當我們要升級智能家居時，可能樓齡較舊的單位就未必能容易做到，而較新的就有較大空間。如果是新建屋苑，有些智能設備已經是標準配套，就更容易起步。」

他進一步解釋，企業升級時鮮有一次過購買全部設備，而是一面運作一面升級，「廠商需要按自己需要決定如何改善，以達至生產更暢順、產值更高、成本更低的目標，目標雖然一致，但做法每間企業都有不同。」他不斷強調，業界在持續升級的進程中，必需清楚明白自己的需要，並提及過去有不少失敗經驗，就是因為過度投資、操之過急。「例如現在的手機有不同功能及型號，若購買最好最貴的型號，但其實無法用到所有功能，就是得物無所用。與其是盲目去追求潮流指標，倒不如購買次一級型號。」他分享，其中一個同業的經歷令他深受啟發，「對方是玩具廠，經過長時間研究後找出合適自己的方案，並非全部使用最高級的機器，但就成功做到融會貫通，所以成效與資金投入均非常有效益。」

分析評估步步向前

業界過往有不同升級過程可供參考及斟酌，陳偉聰建議，廠商可邀請第三方進行「差距分析」，評估自己與目標的差距，再因應需要及投資額度配合進程。「大家要明白，這個過程當中的人手及設備分配都沒有固定答案，每間公司有不同取態可以深究。」同時，他又鼓勵業界多了解政府推出的各項支援計劃，「商經局及創新科技局推出不少基金支援業界，部分基金金額近年有所提升，可幫助業界發展不同範疇，但當中牽涉到不同範圍，這些都需要業界自己探索和發掘。」

陳偉聰特別提到，香港生產力促進局不時會舉辦一站式的展覽，讓業界可以親身參興並發問，取得最貼切的諮詢，並深入了解當局的新政策。工總亦不時舉辦講座及講解會，邀請政府人員解說，例如工總轄下的教育委員會10月就曾舉辦「企業『招才』資助計劃網絡研討會」，邀請創新科技署、香港理工大學、香港城市大學及職業訓練局代表，向會員介紹各資助計劃的詳情及申請方法。工總又曾邀請香港生產力促進局代表，介紹創新科技署推出的「遙距營商計劃」。工總作為業界跟政府溝通的橋樑，陳偉聰強調，他亦會與會員、業界及有關部門會面，向政府反映業界聲音。陳偉聰補充：「每項政策出台時，我都相信事無完美，當中永遠有進步的空間，而溝通就可以令政策進步。」

升級的進程並沒有終極目標，因為將來就會有「工業5.0」及「工業6.0」。

陳偉聰相信，資訊科技發達及普及化，為業界帶來前行的機遇，國家亦積極推動本港成為大灣區內的創科中心。展望未來，他冀望香港業界能把握優勢，「今次施政報告中有很大篇幅提到工業發展，相信不久後將會有不同支援政策出台，幫助業界加快發展步伐。」他最後提醒業界：「升級的進程並沒有終極目標，因為將來就會有『工業5.0』及『工業6.0』。這是一個個里程碑，業界在這個大方向當中，可以沿途因應自己的能力有不同的部署，一步一步前進。」

香港工業總會簡介

宗旨是「工業創新，續顯輝煌」的工總自1960年起，致 力促進本港工商業發展；為業界發聲，引領業界拓展市 場；促進高增值產業發展，為香港再工業化注入新動力。目前工總轄下設有32個行業分組，覆蓋製造業及生產性 服務業的產業鏈。

（資料由客戶提供）