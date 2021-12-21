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二○二一流行詞

副刊版 2021/12/21

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年底盤點二○二一年度字詞之時，發現「yyds」這個網絡詞特別有意思。它從來源到流行方式，以至使用方法，都流露出這個時代的新詞創作特色。

且看yyds的字面解釋是「永遠的神」（普通話拼音的聲母首字），源於電競比賽中參加者誇讚別人時的即時發揮。但yyds作為拼音聲母首字組合，亦可以引伸出其他可能性，最流行的包括「永遠單身」。這種密碼式字詞時有出現，不過現較集中在○○後群體使用，如：「nsdd」（你說得對）、「bhys」（不好意思），另一重意思可能是，新一代在手機上再不堅持以漢字溝通的背景下，也是同時試圖建立一個其他世代人不易進入的語言世界。好多父母輩都反映，現在孩子聽的playlist和打的短信用字，成人都不認識。

另外一個比較有意思的新詞，是「反捲」，主要對應於去年的「內捲」。所謂反捲，不同於躺平，如果躺平是被動的沒有奮進精神，表現出一種無奈的失敗主義的話，反捲一方面是對抗內捲的一種態度，但積極得多，並帶有一種反叛的精神，不是躺平不作為，而是反抗現在高度競爭狀態作為唯一的奮鬥標準。

另外，跟社會政策有關的關鍵詞，有「雙減」、「清朗行動」、「網絡整風」和「共同富裕」等。雙減指的是初中和小學生，得減少過重的作業負擔和校外培訓。這引發起的一場補習教育產業的關閉風暴，可謂影響廣泛。而實際上，少年學生們能否通過雙減政策而得到更健康的生活，也是未知之數。

其他今年中國流行語，還有「雞娃」，指被父母打雞血（即在學業及競爭力上出力猛谷）的小孩，同樣和激烈競爭有關。在眾多中國本地流行字詞之中，唯一和世界大潮流接軌的，則是「元宇宙」，從科技巨頭遊戲項目到外賣店，都說要進入元宇宙。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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