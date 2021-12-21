王力宏的超級公關災難

王力宏被前妻李靚蕾爆淫亂私生活，「優質偶像」形象瞬間破滅。這手牌極難爛牌變好牌，最好的情況（Best Scenario）極其量是令它不繼續爛下去，但問題是，當前妻投放核彈那刻，並不是最差情況（Worst Scenario），這絕對可以去到更壞，視乎：一、李有否更多有力截圖、相片或影片，去支持她對前夫的控訴。事情後續發展，當那個疑似與王超出純友誼交往的女團成員，大張旗鼓地跑警察局說是被誹謗，前妻直接回嗆會向警方提供證據。從合理推測和李的言行推斷，她手上應有更多有力證據。二、往後幾天有否其他女性提供王氏淫亂私生活的圖片或對話截圖。

王和李如何私底下談判條件，不會在公眾面前呈現，但在二人未傾掂數前，王父卻加把口，那是豬隊友幫倒忙行為，因：一、自從李爆出前夫淫亂私生活，並受夫家冷暴力對待後，前翁姑的形象已崩壞，故王父控訴李「處心積慮」實難有說服力。反之，李靚蕾的第一封信和對前家翁的回應，讓人感覺是基於理據或可觀察到的行為（Observable Behaviors）而發的，王父提及兒子每日花很多時間跟孩子相處，又或力挺兒子絕對沒有出軌之事等，都被李靚蕾以「多年聖誕與孩子生日都缺席」這些事實陳述；「兒子召妓不會告訴老爸」這些常理邏輯一一反駁得合情合理。

父親力挺兒子這一着，反而幫倒忙，令整個局面變成「一個女子獨自對抗前夫和前夫家龐大反擊勢力」之局面，事件本身已令李在公眾眼中成為受害人的角色，加諸前家翁的反擊，更令人想站在李的一方，因為公眾都會喜歡幫弱勢一方發聲。是次醜聞，王父第一着已幫倒忙，王力宏之後自己的第一次回應，意圖把公眾視綫放在三位孩子上，並公開與李初相識的對話和離婚索取的億計金額，但卻沒有交代最關鍵的核心問題：婚後有否如李所指私生活淫亂？故王第一篇的公開回應信，根本沒有扭轉局面的力度。若無法向公眾回答這些問題，當然只得迴避這個選擇。王最後（被）封喉，無力招架才來止蝕道歉，可說是盤已崩，輸無可輸。