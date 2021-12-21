「童星點心麵樂園」首度襲港 還原樂園人氣瀡滑梯

以日本經典零食「童星點心麵」為主題的日本三重縣「童星點心麵樂園」於2019年開幕，疫情關係，很多香港人都不能親身飛到日本參觀。但今個聖誕，日本官方認可的「童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香

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