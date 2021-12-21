哀哉王力宏 「靜」字一半是個「爭」

這兩天較矚目的新聞，除了立法會選舉，相信非台灣藝人王力宏與妻子李靚蕾離婚事件莫屬。李靚蕾的「靚」字，香港人一般就唸「靚仔靚女」的「靚」，但實際上她叫李「靜」蕾，「靚」字讀「靜」，大家去聽聽台灣媒體的報道如何唸就知道。

事實上，「靚」字粵音也有兩個發音，第一個是「靚仔靚女」的「靚」，另一個就是潔淨的「淨」或安靜的「靜」，而「靚」亦通「靜」，可解「靜」的意思。「心靜自然涼」、「寧靜致遠」，我們經常用「靜」字來表達內心的那種恬淡。

反映心無雜念、淡泊浮名的修養與境界，都突出一個「靜」字。靜，應該是心平氣和、與世無爭，那為甚麼「靜」字中的一半是個「爭」字？

其中一種說法指，「靜」，一邊爭一邊青，青是草木生長所呈現的顏色，即初生之色，而爭者，是堅定地把持住。故「靜」字一半是個「爭」，有人認為乃不受外在滋擾，堅守初生本色、秉持初心的意思。不過也有人認為，「靜」本義就是安靜，並在此基礎上有了恬淡、安定、平和等意思。

無論如何，「靜」在古代典籍中最為常用的意思，還是安靜。例如《莊子．天下》：「在己無居，形物自着，其動若水，其靜若鏡。」又如《大學》：「知止而後有定，定而後能靜。」此處之「靜」，指心不妄動」。

另有一種講法，說古人造字時就有個本意，我不肯定是否「靜」字的來源，姑且也分享一下。這種說法指「爭」字從爪又從手，甲骨文之後的金文當中，上為「爪」（手），下為「又」（手），中間有某一物體，象徵兩人爭一樣東西，上下兩手各把持引向自己，即堅持着。至於「靜」字，一邊青一邊爭；古時「青」也就指藍色，而爭，就解兩人搶奪一件東西，各堅持着。「青」與「爭」合起來，意思乃兩人企圖搶奪擁有藍色之物，揚起頭來看到藍色天空，鬆開爭奪的手看天藍，後來就引伸為停下來，成為「靜」的本義，即我們今天所理解的靜止，例如《禮記．月令》：「百官靜事毋刑」的靜，便解作止息。

「靜」中雖有爭，其本意恰恰是不爭；不爭意味不貪求名利、順守自然，不爭意味知足常樂。「有求皆苦，無欲則剛」，如果能不爭，心就能靜，靜是一種平和，是一份怡然自得。古人有云：「靜居則安」。意思是，當我們心平氣和，靜心感受身邊所擁有的一切時，就會不斷發現生活的美，而不會有「身在福中不知福」的遺憾，懂得珍惜，幸福也就在身邊。我們常說：「生活中不是沒有美，而是缺少一雙發現美的眼睛。」

生活當中想擁有美好，先有健康身體，所謂「身之修養主乎動，心之修養主乎靜」，心靜身動才能使身心皆健康、舒暢。身要動，心要靜，是延年益壽秘訣，健康強壯的體魄，離不開運動，經常鍛煉身體才能促進血液循環，才能改善組織器官功能。身體OK，才能感受人生之美，而此時，靜幫到你。

我們唸詩讀古典，可以看看古人如何在躁動中回歸寧靜，看看自己能否在紛擾之中找到同樣心境。一個「靜」字，蘊含古人圓融通達的智慧，對我們個人、家庭、社會都有參考意義。在個人層面，古語有云「靜思則通」，寧靜可以獲得智慧靈感。

當我們從繁忙工作及生活中脫身出來，泡上一杯香茗或咖啡，在寧靜的夜晚，曾經不曾想過的事會浮上心頭，曾經困惑的事也許解決方法即刻有。正如當我們遠離喧囂，到幽靜的大自然中走走，換換腦筋，心靈會得到如洗禮般的欣悅，精神為之煥發。故平時若能常保持靜，無論工作、處事都能提高效率，時時皆有所得、有所悟。

家庭上，和睦也需要靜來成就。如果平心靜氣對待人事，就不會偏執，不會極端，不會無緣無故鬧得臉紅耳熱。將心氣靜下來，「行有不得，反求諸己」，便會多為他人着想，互相多一點關愛，家庭自然比較和樂。

靜以修身 靜乃人生最高境界

諸葛亮《戒子書》說：「靜以修身，儉以養德」，齊家要靜氣，心平氣和家和樂，以此推演，國家要安定社會要和諧，也都需要靜來維繫，也就是「安靜則治」，並非叫人噤聲，而是不要刻意吵鬧搞事，在平和氣氛下「唔啱傾到啱」。

有人說，人生最高境界是一個「靜」字，所有外在的東西都不及內心的安靜，但要得到靜也不容易。人世間、社會裏複雜紛繁，內心有時變得騷亂躁動，欲望、誘惑層出不窮，保持內心安靜好像變得愈來愈難，但即便是負重前行，我們也需要尋找平靜。

春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，風景就在我們的內心，人間三千事，淡然一笑中，愈淡定愈從容，就愈能感知安靜，遠離浮躁，歲月靜好。今次離婚事件中，王力宏發文承認處理不當，並且道歉，宣布暫時退出娛樂圈，祝願王力宏及李靚蕾早日找到安靜。