培育初創企業 為何不能單靠資金？

新冠疫情顛覆了我們習以為常的生活、工作及社交方式，並啟發新的改變。我們需要從疫情中學習，例如支持年輕企業提升技能，以抵禦未來挑戰，這正是我們需要公營及私營機構為初創企業投放資源的原因之一，不單是資金上的幫助，更應在時間上投入，助力企業專業發展，擴展商業社交網絡。

為進一步協助初創企業蓬勃發展，社會各界包括大學、公私營機構以及政府必須共同積極參與。

疫下推初創 大學角色吃重

近80年來，本地大學是初創生態發展的重要推動力。如果矽谷是一個國家，它的人均國內生產總值（GDP per capita）將為128,308美元，成為全球最富裕的地方；而矽谷可以成為全球最頂尖的科技中心，史丹福大學的支持功不可沒，它與科創企業同心同德，並培育富創業精神的人才。

正當全球埋首應對新冠變種病毒之時，高等學府在推動初創發展方面扮演着前所未有的重要角色。根據Youth Co：Lab最新調查，92%由青年領導的受訪亞太區企業因疫情關係，需要面對各國封關、消費者行為模式改變、供應鏈斷裂以及信貸緊縮等負面影響，以致業務發展受挫；另一方面，由大學主導的創業計劃，如牛津大學研發的Vaccitech等，卻取得實質的階段性成果。

打破傳統藩籬 與學生互惠

話雖如此，我們應如何培育創業文化？對大學而言，它們需要打破昔日傳統的藩籬，營造適宜的環境。持開放創業精神的大學，會視學習為雙向互惠的過程：以學生的成就助力大學發展的同時，大學利用交際網絡連繫學生與商界，繼而吸引外界企業為初創發展提供資金、知識交流及指導等幫助。

香港作為擁有5所QS世界大學排名榜前100大學的城市，有不同措施支持學生創業，香港科技大學的創業副修課程便是一個最佳例子，課程包括知識交流、導師輔導、比賽以及資金贊助；而香港大學亦推出最新的「大學科技初創企業資助計劃」，旨在為港大成員創立的初創公司提供資助，每間初創公司每年可獲上限150萬港元的資助，為期不超過3年；與此同時，香港城市大學推出一項創新創業計劃「HK Tech 300」，目標是於3年內協助城大成員成立300間初創企業。

政府應密切留意初創生態系統中的機遇和缺口，並制定相關政策方針，以支持初創企業發展，同時定期審視年輕企業家在創業上的需求，推出鼓勵創業的利誘因素及稅務優惠政策，例如香港本地初創企業普遍受惠的大灣區聯合政策等。政府正積極興建港深創新及科技園，簽署了港深推進落馬洲河套地區共同發展的合作備忘錄，讓創科人員避免煩瑣的行政程序，方便與跨境人士合作。

企業應開放態度 支援初創

為使下一代的初創企業能夠更蓬勃發展，私營企業應對使用初創企業研發的科技持開放態度，從而提升企業自身優勢之餘，也幫助初創企業度過創業初期的銷售難關。大企業亦可透過設立特定投資基金，為香港培育新一代的企業家。在這方面，香港成熟穩健的初創生態系統再次凸顯：大企業紛紛跨出一步支援初創企業，例如南豐作坊（The Mills Fabrica）、羅兵咸永道（PwC）和畢馬威（KPMG）的加速器項目、10億港元的阿里巴巴創業者基金等。

有句諺語：「養大一個孩子需要舉全村之力。」同樣道理，即使在最艱難的經濟環境下，各大學、企業家以及不同政府部門應緊密合作，為初創企業營造合適的環境與機會學習、成長及發展。無人知曉明天會發生甚麼事，但我們今天的每一個決定，都會影響未來的發展。

▲ 香港科技大學的創業副修課程包括知識交流、導師輔導、比賽以及資金贊助，以不同措施支持學生創業。（資料圖片）