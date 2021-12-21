Omicron傳播力增 速打第3針防爆疫

新冠病毒至今肆虐兩年，但全球疫情仍沒有減退迹象，各地變種病毒疫情引致愈來愈多人重複感染甚至死亡，最近在南非出現的Omicron變種病毒，更引起全球關注。雖然各國嚴陣以待，但觀察最近一周的疫情，各地陸續出現相關個案及爆發，病毒的感染力和逃避疫苗能力，均比以往的變種病毒大為提升。

在香港，直至昨日已錄得19宗Omicron確診個案，港大公共衞生學院研究人員發現，Omicron病毒在感染人類支氣管組織後，複製速度較以往變種病毒快近70倍，但於肺部組織的複製能力，卻較原始病毒株低近10倍，證明Omicron病毒較傾向於上呼吸道繁殖，除了令傳播能力提高，亦令致病程度減弱，間接證明新變種可能更傾向於流感病毒，更難以控制及杜絕。

最高1傳30人 達Delta變種5倍

Omicron擁有逾32個刺突蛋白突變，亦是至今擁有最多變異的新冠變種病毒。根據國際流行病學家分析，Omicron的傳播力可從1人傳染10至30人之間，相比起Delta變種病毒的1傳6，傳播力顯著提升，而現時初步數據顯示，患者普遍病徵輕微，包括輕微咳嗽，心跳加速、肌肉痠痛、異常疲倦等。

最近港大袁國勇團隊的研究發現，接種兩針科興疫苗或復必泰疫苗，對Omicron變種病毒的中和抗體能力均十分低，接種加強劑有機會增加中和抗體的能力，但仍有待商榷。雖然現時仍無有效方法完全控制Omicron病毒，但盡快加大力度推廣民眾接種第三針，仍是目前為止最有效預防爆發的方法。現時第三針加強針主要對象為醫護人員，以及較高風險的長者，亦已開放予完成接種科興疫苗超過6個月的人士，但計劃反應並不熱烈。

通關在即 嚴防個案進社區

當大部分民眾在接種疫苗超過半年之際，才面臨新一波疫情，保護率將會減低，加上變種病毒傳染力增強，當香港逐步開關後，「走漏眼」個案可能會引起新一波本地爆發。縱然如此，經過長時間閉關，相信現時大部分港人也期待與內地或外國恢復較正常的往來。

政府將會在近期公布與內地通關日期，有消息指名額為每日3,000個，但觀乎港康碼至周日（19日）已有超過60萬人登記，相信這名額將會是杯水車薪。待港康碼運作順利、兩地通關流程暢通後，港府將有望逐步擴大港康碼應用範圍，兩地疫情防控亦要逐步收窄落差，一旦發現個案進入社區，相信港府必須採取較以往更嚴謹的閉環管理策略、封區強制檢測，而本港「安心出行」程式會否加強追蹤能力，甚或與內地健康碼看齊，可能是港府最頭痛的問題。

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