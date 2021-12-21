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7仔預購站 訂Kakao Friends陶瓷煲

行政人員版 04:00 2021/12/21

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黛安收到風，7仔預購站今期引入唔少時尚實用嘅廚具及餐具，包括Kakao Friends陶瓷煲，有Apeach及Ryan兩個可愛角色，仲有英國百年品牌Royal Doulton London 1815嘅餐具系列，包括英倫下午茶套裝等，即使請客或同閨密high tea都唔會失禮。

即日起點擊進入7仔預購站【按此】，就可以輕輕鬆鬆買到心頭好喇！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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