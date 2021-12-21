7仔預購站 訂Kakao Friends陶瓷煲 行政人員版 04:00 2021/12/21 分享： 黛安收到風，7仔預購站今期引入唔少時尚實用嘅廚具及餐具，包括Kakao Friends陶瓷煲，有Apeach及Ryan兩個可愛角色，仲有英國百年品牌Royal Doulton London 1815嘅餐具系列，包括英倫下午茶套裝等，即使請客或同閨密high tea都唔會失禮。 即日起點擊進入7仔預購站【按此】，就可以輕輕鬆鬆買到心頭好喇！ 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 小新代言三哥香辣回鍋肉蝦仁炆米綫 推限量精品 今日 小新代言三哥香辣回鍋肉蝦仁炆米綫 推限量精品 八卦名利場 - Meadows紅白酒性價比超高 惠康Market Place有售 今日 Meadows紅白酒性價比超高 惠康Market Place有售 八卦名利場 - 恒生 × 惜食堂聖誕送暖 製作2700個飯餐送基層 2021/12/20 恒生 × 惜食堂聖誕送暖 製作2700個飯餐送基層 八卦名利場 - 麥當勞App新優惠 買超值套餐加$1歎麥炸雞 2021/12/20 麥當勞App新優惠 買超值套餐加$1歎麥炸雞 八卦名利場 - AME運動電競館登陸K11 Art Mall 10款電競遊戲等你顯身手 2021/12/20 AME運動電競館登陸K11 Art Mall 10款電競遊戲等你顯身手