立會建制派完全主導 3大啟示 良性互動 提升議政水平 融入國家發展 政治版 2021/12/21 分享： 立法會選舉塵埃落定，建制派完全主導的議會格局，至少帶來3大啟示，包括行政立法關係良性互動，有助強化行政主導，而多學者、企業高層晉身議會，亦提升議政水平等。 中央提出完善選舉制度時，強調根本原則是「愛國者 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 相關文章 國新辦民主白皮書 努力實現雙普選 今日 國新辦民主白皮書 努力實現雙普選 世家冒起 鍾國斌張華峰連任失敗 今日 世家冒起 鍾國斌張華峰連任失敗 非建制直選全敗 社福狄志遠獨撑 今日 非建制直選全敗 社福狄志遠獨撑 民建聯奪19席 佔議會比例21% 今日 民建聯奪19席 佔議會比例21% 你可能感興趣 國新辦民主白皮書 努力實現雙普選 今日 01:00 國新辦民主白皮書 努力實現雙普選 世家冒起 鍾國斌張華峰連任失敗 今日 01:00 世家冒起 鍾國斌張華峰連任失敗 非建制直選全敗 社福狄志遠獨撑 今日 01:00 非建制直選全敗 社福狄志遠獨撑 香港 立法會 選舉 一國兩制 立法會選舉 完善選舉制度 金融服務