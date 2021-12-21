立法會選舉塵埃落定，建制派完全主導的議會格局，至少帶來3大啟示，包括行政立法關係良性互動，有助強化行政主導，而多學者、企業高層晉身議會，亦提升議政水平等。

中央提出完善選舉制度時，強調根本原則是「愛國者

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