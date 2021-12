AXA安盛破紀錄全年橫掃逾百項大獎　創新產品、數碼科技、客戶體驗及專業理財顧問團隊屢獲肯定

過去一年,AXA安盛繼續在「疫」境中發揮守護者本色,致力成為客戶的人生夥伴。憑藉創新產品、數碼科技、客戶體驗,以及建立專業團隊的決心和實力,屢獲業界認同,一共橫掃120個獎項,當中包括保險業最高殊榮的「香港保險業大獎2021」的多個獎項、《指標》「第十一屆財富管理大獎」之「年度保險企業大獎」,以及有銷售界奧斯卡之稱的「第五十三屆傑出推銷員獎」全數獎項,成績斐然。



全方位創新保險產品 發揮守護者本色

AXA安盛洞察市場轉變和客戶需求,透過多元化的創新保險產品,致力滿足客戶每個生活範疇的需要,今年更於保險業最高榮譽獎項「香港保險業大獎2021」中榮獲四項年度最高殊榮大獎及兩項年度三強大獎。



AXA安盛皇牌儲蓄產品「豐進儲蓄計劃」及一般保險產品「卓越」海外升學樂,均榮獲今年最高殊榮大獎「傑出創意產品/服務大獎 — 人壽保險(財富管理)」及「傑出創意產品/服務大獎(一般保險)」。同時,AXA安盛亦獲得「傑出業界影響力大獎」及連續兩年贏得「傑出數碼革新大獎」兩項最高殊榮大獎;而於數碼營銷及社區健康危機管理方面亦位列年度三強,充分展現AXA安盛於市場上的領導地位。



AXA安盛今年在市場上亦作出多項創新,成為全港首家保險公司將「新型冠狀病毒住院現金保障」納入標準保單條款,照顧客戶與社區在疫情下的需要;並推出「支持本地旅遊業」計劃為參加本地旅行團的香港居民提供免費個人意外保障,促進旅遊業復甦。在僱員福利方面,AXA安盛亦向香港及澳門的僱員福利保險客戶開放全方位身心支援服務平台「AXA BetterMe」,提供一系列免費身心健康支援服務。



一般保險

■ 香港保險業聯會「香港保險業大獎2021」,包括:

• 「傑出創意產品/服務大獎(一般保險)(傑出大獎)」

• 「傑出業界影響力大獎 (傑出大獎)」

■ 新城財經台「大灣區保險業大獎2021 – 香港站」之「傑出商業保險獎」

■ 新城財經台「香港企業領袖品牌2021」 之「卓越家居保險服務品牌」

■ 香港中小型企業總商會之「中小企業最佳拍檔獎」

■ 《彭博商業周刊/中文版》 「金融機構大獎2021」之「創新保險產品及服務 (卓越大獎)」

■ iMoney智富雜誌「優秀保險企業大獎2021」,包括:

• 「最佳海外留學生保險」

• 「最創新分銷渠道拓展」

僱員福利保險

■ 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2021」之「僱員福利服務(卓越大獎)」

■ iMoney智富雜誌「優秀保險企業大獎2021」之「最佳僱員福利計劃供應商」

■ 香港中小型企業總商會之「中小企業最佳拍檔獎」



人壽、健康及儲蓄保險

■ 香港保險業聯會「香港保險業大獎2021」,包括︰

• 「傑出創意產品/服務大獎」 之 「人壽保險(財富管理)(傑出大獎)」

• 「傑出社區健康危機管理大獎(年度三強)」

■ 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2021」,包括:

• 「創新保險產品及服務(卓越大獎)」

• 「儲蓄計劃 (傑出大獎)」

• 「自願醫保計劃(傑出大獎)」

■ 新城財經台「大灣區保險業大獎2021 — 香港站」之「傑出儲蓄產品獎」

■ 新城財經台「香港企業領袖品牌2021」,包括:

• 「卓越人壽保險服務品牌」

• 「卓越危疾保險服務品牌」

• 「卓越儲蓄保險產品及服務品牌」

■ 財經雜誌《指標》「第十一屆財富管理大獎」之「危疾保險產品 ─ 同級最佳」



創新數碼科技 照顧客戶所需

AXA安盛利用大數據及人工智能,更準確了解客戶需要,適時推出合適產品及方案,並藉着大數據分析客戶資料,為他們配對最合適的理財顧問。



■ 香港保險業聯會「香港保險業大獎2021」之「傑出數碼革新大獎 (傑出大獎)」 (連續兩年)

■ 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2021」之「數碼轉型策略(卓越大獎)」

■ 「Digital CX Awards 2021」之 「Best Use of AI for Customer Experience – Insurance (Winner)」

■ Asia Insurance Review「Asia Insurance Industry Awards 2021」之「Technology Initiative of the Year」



超卓客戶服務 贏得支持與認同

AXA安盛於香港及澳門保險業擔當領導角色,一直以幫助大眾活出精彩人生為己任,積極為每一位客戶提供適切貼心的服務及產品方案。



■ 亞太顧客服務協會「國際傑出顧客關係服務獎2021」,包括:

• 「最佳客戶聯絡中心」

• 「最佳技術運用」

• 「最佳創意科技」

• 「最佳員工敬業計劃」

■ 「香港客戶中心協會大獎 2021」,包括:

• 「神秘客戶撥測大獎 – 保險與金融(金獎)」

• 「最佳質量保證客戶中心(銅獎)」

■ 《彭博商業周刊/中文版》「金融機構大獎2021」之「顧客關顧(卓越大獎)」

■ Marketing Interactive「忠誠度與聯繫大獎2021」之「最佳顧客體驗/用戶體驗策略(銅獎)」

■ 「Digital CX Awards 2021」,包括:

• 「Best Use of Customer Feedback(Winner)」

• 「Best Customer Insight Initiative(Highly Acclaimed)」



精英理財顧問團隊 提供專業優質服務

AXA安盛旗下理財顧問團隊,憑着專業知識及誠懇態度,獲得客戶及業界肯定,連續兩屆於有銷售界奧斯卡之稱的「傑出推銷員獎」中百發百中,全數獲獎而回。



■ 香港管理專業協會市場推銷研究社之「第五十三屆傑出推銷員獎」,包括:

• 「傑出推銷員組別 — 最佳表現大獎」

• 「傑出推銷員獎」

■ 香港人壽保險從業員協會之「2021保協傑出財務策劃師」



全方位市場策略 獲業界奧斯卡認可

AXA安盛採用線上線下全方位宣傳,成功將產品及服務帶到香港及澳門市民的生活層面,讓大眾更深入認識品牌的理念。



■ 香港保險業聯會「香港保險業大獎2021」之「傑出數碼營銷計劃大獎

(年度三強)」

■ 香港管理專業協會「HKMA/ViuTV 及NowTV 傑出市場策劃獎2021」,包括:

• 「傑出市場策劃優秀獎」

• 「傑出顧客洞察力獎」

• 「傑出創意獎」

■ 財經雜誌《指標》「第十一屆財富管理大獎」之「年度品牌大獎」

■ 《Marketing Interactive》「香港卓越傳媒大獎2021」,包括:

• 「最佳媒體宣傳項目 — 影片(金獎)」

• 「最佳夥伴合作策略(銅獎)」

• 「最佳品牌內容應用(銅獎)」

■ 《Marketing Interactive》「數碼營銷大獎2021」,包括:

• 「最佳數碼廣告策略(銀獎)」

• 「最佳社交媒體策略(銀獎)」

• 「最佳通訊推廣活動(銅獎)」

• 「最佳顧客聯繫數碼策略(銅獎)」

• 「最佳數碼廣告策略(銅獎)」

■ 《Marketing Interactive》之「卓越公關大獎2021」,包括:

• 「最佳聲譽/品牌管理公關宣傳項目(金獎)」

• 「最佳公關宣傳項目 — 金融及保險(銀獎)」

• 「最佳公關綜合傳訊(銅獎)」

■ 《Marketing Interactive》「忠誠度與聯繫大獎2021」,包括:

• 「最佳企業社會責任應用(銀獎)」

• 「最佳忠誠度計劃 — 金融及保險(銀獎)」

■ Verizon Media「Asia Big Idea Chair亞洲網上創意廣告大獎2020」,包括:

• 「Asia Big Idea Chair亞洲網上創意廣告大獎2020」香港區至尊優異獎

• 「最佳品牌內容獎(傑出大獎)」

• 「最佳影音策略獎(傑出大獎)」

• 「最佳合作夥伴策略獎(優異獎)」



重視人才策略 品牌形象備受推祟

AXA安盛致力為員工打造360度的體驗,並堅守作為僱主對人才的承諾,包括「發揮潛能」、「塑造理想工作方式」、「在多元環境中發展所長」、以及「推動世界進步」。



■ Human Resources Online「人力資源卓越大獎2021」,包括:

• 「人力資源卓越大獎(總大獎)」

• 「僱主品牌推廣卓越大獎(金獎)」

• 「領袖發展卓越大獎(金獎)」

• 「學習與發展卓越大獎(金獎)」

• 「人才管理卓越大獎(金獎)」

• 「僱員參與卓越大獎(銀獎)」

• 「職場文化卓越大獎(銀獎)」

• 「彈性工作策略卓越大獎(銀獎)」

• 「內部溝通卓越大獎(銅獎)」

■ 香港管理專業協會之「最佳管理培訓及發展獎2021(銅獎)」

(資料由客戶提供)