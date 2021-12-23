2021「滙豐營商新動力」獎勵計劃 嘉許香港中小企　推動企業實踐可持續營運模式

▲ 可持續發展委員會主席林正財醫生（右四）及滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（左四）為「滙豐營商新動力2021」頒獎禮擔任主禮嘉賓。

實踐可持續發展目標、締造永續社會不是大企業的專利，無論中小企、初創都可以為目標出一分力。一年一度以中小企為對象的「滙豐營商新動力」獎勵計劃，透過表掦在「環境、社會及管治」（ESG）、「聯合國可持續發展目標」（SDGs）具卓越表現的企業，為業界樹立榜樣。2021年度獎勵計劃的頒獎典禮已於本月16日圓滿舉行，各獎項得主順利誕生。



自2004年推出以來，「滙豐營商新動力」已頒發近4,000個獎項，嘉許在可持續發展方面表現出色的香港企業。為了加深商界對可持續發展的了解，「滙豐營商新動力」近年將焦點投放於聯合國在2015年發表的17項可持續發展目標，例如今年的主題是「目標8：體面工作和經濟增長」以及「目標11：可持續城市和社區」。今年參加的中小企超過300家，合共遞交超過370份申請。與此同時，「滙豐營商新動力」今年特設「中小企可持續發展領袖」項目，以表彰多年來在所屬行業，積極推動可持續發展的中小企。



增設「中小企可持續發展領袖」獎項



本屆獎勵計劃頒獎典禮於本月16日假滙豐總行大廈舉行，由可持續發展委員會主席林正財醫生及滙豐銀行香港工商金融中小企業主管王海珍擔任頒獎嘉賓。王海珍致辭時指出：「中小企為本港經濟的中流砥柱，在推動香港可持續發展方面，擔當着重要角色。『滙豐營商新動力』推出17 年來，不少中小企已積極落實可持續發展，並且獲益良多。隨着環境、社會及企業管治愈來愈受到商界的重視，滙豐會繼續與各界合作，共同協助中小企將ESG元素融入日常營運之中，以提升整體抗逆力。」

▲ 滙豐銀行香港工商金融中小企業主管王海珍指出，隨着環境、社會及企業管治愈來愈受商界重視，滙豐會繼續與各界合作，共同協助中小企將ESG元素融入日常營運之中，以提升整體抗逆力。

未來兩年五項可持續發展目標



在頒獎禮中，大會更邀得香港大學公民社會與治理研究中心副總監及首席講師羅惠儀博士、新世界發展有限公司可持續發展高級經理黃蒨彤及香港中華煤氣有限公司企業可持續發展總經理鄺超靈，到場分享2022至2023年「滙豐營商新動力」的五項聯合國可持續發展目標，包括「目標3：良好健康與福祉」、「目標5：性別平等」、「目標7：經濟適用的清潔能源」、「目標9：產業、創新及基礎設施」及「目標17：促進目標實現的夥伴關係」。當中提及，夥伴關係極其重要，中小企必須與大企業攜手合作，共建可持續價值鏈。



中小企與大企業共建可持續價值鏈



獲得可持續發展目標奬「目標11：可持續城市和社區」金獎以及獲嘉許為「中小企可持續發展領袖」的潛水歷險會，自2009年起參加「滙豐營商新動力」，多次獲得佳績，曾於2017「滙豐營商新動力」贏得綠色成就奬及獲得2018「 滙豐營商新動力」可持續發展目標獎「目標10：減少不平等 」金奬。今年於可持續發展目標獎「目標8：體面工作和經濟增長」亦躋身最後5強。潛水歷險會課程總監區紹堅表示：「我們連續參加了這項計劃十多年，透過實踐計劃的要求、標準，間接提升了公司的企業文化及效率，近年計劃更引入聯合國17個可持續發展目標，令我們中小企可以緊貼世界，提升了企業的生存能力，證明推動可持續發展對中小企也是很重要。」



可持續發展對中小企同樣重要



潛水歷險會一向於不同層面積極推動和實踐可持續發展目標。十多年來積極推動水底的共融，幫助肢體殘疾人士成為專業潛水員，推廣殘疾人士的潛水活動。他們亦為弱勢社群創造職位及提供職業培訓。此外，該會亦運用該會的專業技能，清潔香港海岸和海底垃圾，改善並保護香港海岸生態環境。區紹堅指出，雖然生意受到疫情影響，在經營困難的情況下，他們仍然堅持推行可持續發展目標。一些結合生態、潛水及海岸清潔的活動，推出後很受歡迎，可見推動可持續發展也可以同時帶來商機。疫情下不少人失業，他們趁機吸納不同階層的失業人士，加以培訓，待疫情放緩後潛水行業復甦，由於人力資源準備充足，生意很快便改善。



疫情下實踐可持續發展目標帶來商機



另一家獲嘉許「中小企可持續發展領袖」的日本命力健康食品有限公司，參與「滙豐營商新動力」已有10年，2019年更包辦可持續發展目標獎「目標1：無貧窮」及「目標12：負責任消費和生產」金獎，於本屆可持續發展目標獎「目標8: 體面工作和經濟增長」亦進入最後5強。透過這項獎勵計劃，日本命力多年來與業界交流分享，把可持續發展原則融入業務經營策略和公司發展方針，在業務、產品研發、公司內部以至社會不同層面積極推動可持續發展。公司於2019年成立「可持續發展委員會」，承諾實踐聯合國可持續發展目標，對外與其他機構分享經驗，推動持份者、業界攜手改善社區及環境。

▲ 林正財醫生（前排右四）及王海珍（前排左四）與2021「滙豐營商新動力」獎勵計劃各得獎者合照。

2021「滙豐營商新動力」獎勵計劃得獎名單

（特約）