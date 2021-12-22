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汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室

副刊版 2021/12/22

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今個聖誕及新年假期，大家都不能外出旅行，其實留港度假同樣精采。中環的日式精品茶室汴京茶寮與Sanrio合作，推出為期3個月的「汴京茶寮‧Hello Kitty主題限定茶室」，將Hello Kitty與

...

欄名 : 新鮮熱辣

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