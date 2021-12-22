汴京茶寮聯乘Sanrio打造 Hello Kitty主題限定茶室 副刊版 2021/12/22 分享： 今個聖誕及新年假期，大家都不能外出旅行，其實留港度假同樣精采。中環的日式精品茶室汴京茶寮與Sanrio合作，推出為期3個月的「汴京茶寮‧Hello Kitty主題限定茶室」，將Hello Kitty與 ... 欲覽全文，立即登記限時$1試閱1個月；計劃詳情 $1試閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 2021/12/20 一風堂╳安記海味 推出10周年限定拉麵 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 2021/12/20 日本福島縣郡山市物展祭 期間限定當地蘋果釀酒 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 2021/12/17 The Pearl推出5道菜聖誕大餐 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 2021/12/17 Vivienne Westwood Cafe 推英意菜聖誕節套餐 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 2021/12/16 朗豪坊 KK' Meal聖誕玩具展 懷舊美式快餐店打卡 餐廳 中環 食品 蛋 甜品 蛋糕 朱古力 茶品 Sanrio 傳統工藝