預測二○二二年的話，或可先回顧一下二○二一年，中國內地有哪些行業萎縮較厲害。房地產是最明顯的，不僅交投量減，又有債務問題，甚至不同城市都出現土地流拍。或者解釋了租盤方面卻企得較硬，大家都不急着買樓，轉而租樓睇定些。

新樓盤市道的放緩，連帶引發是裝修、傢俬等相關行業滯市。會否已到達最低點，明年來個翻身？行內人說短期內都看淡。

另一樣慘淡的，是中型的連鎖食店，消費轉型（外賣）和具新賣點的競爭對手不斷加入下，多家已營運多年的食店連鎖都得關門或者減少店量。但不是說整體食肆消費市場大跌，眼見大城市中新的食店還是層出不窮，一是高端或個性化，另一端就是低價高效。

形象和市道都慘的，則屬影視娛樂行業，今年電影總票房估計只超過四百五十億元（人民幣，下同），打回五年前水平。大電影是兩極分化，大賣的幾部去到五十億元上下的票房，更多是一億元附近，收幾千萬元就注定賠本。至於偶像明星負面新聞引致的娛樂圈全面崩盤，搞到牌子都不太敢找明星合作，變相也是重整了娛樂圈的經濟鏈。

那明年興旺的行業又有哪些？

二○二二年可說是體育運動大年，二月有冬奧，六月底有成都舉行的大學運動會，九月是杭州的亞運會，十一月至十二月是卡塔爾世界盃（中東太熱不在夏天踢），預計體育和戶外裝備會是熱點，順勢而起確是中國運動、便服和戶外服牌子（戶外行頭和露營裝備等，是此刻最新興潮流及消費市場）。一些國潮牌子這幾年內已陸續入股或收購了一些外國的體育或潮流牌子準備大做。

另外一樣中國本土銷量增長得快的是電動汽車，雖然說，總體銷量而言還未佔優勢，但以年比增幅而言，還是接近五成，五年之內，甚有機會變成主流。