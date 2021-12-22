現時品牌用代言人是件高風險之事，皆因不能根據往績去定奪。往績良好，可能只是冚得好而已；又或往績良好，跟代言人現時會否爆公關危機沒有必然相關性，良好紀錄的人，也可以隨時隨地爆出關公災難，所以品牌選擇代言人，也得講彩數。

內地品牌Infiniti今次可謂所託非人，才在十二月十六日舉行發布會，席間發表推出新一代QX60休旅車的好消息，並邀請新簽約的代言人王力宏站台十一分鐘，吸引一千八百萬名網友看綫上直播；聽聞王氏這次站一站台，已穩袋近千萬元代言酬勞。對大品牌來說，錢不是問題，最緊要是「人有所值」。我相信，品牌是基於王氏之前所經營的好丈夫、好爸爸形象所吸引，休旅車是家庭車，找他代言合情合理。

殊不知人算不如天算，發布會翌日深夜，王力宏前妻李靚蕾爆料，指前夫私生活淫亂，前後不足三十小時。醜聞由前妻所爆，故可信度相當高，且控訴之事（約炮、召妓）是對一個「優質」亞洲天王級形象的歌手來說，屬核彈級引爆，在內地一片要整頓劣德藝人的氣氛下，誰還敢繼續沿用？稍一猶豫就會「燒埋自己嗰疊」，故品牌在李靚蕾於微博發表長文兩個小時內，就馬上宣布與王力宏解約，並將官方微博內所有關於王力宏的內容全部刪除，可謂分手要狠。從代言到解約只有三十小時，刷新了汽車品牌代言人最快速被解約的紀錄，內地網民狂讚品牌快狠準，並調侃王為「一日代言」。

內地至少五個品牌，陸續宣布跟王力宏終止合作，網民戲稱他是史上被「日拋」（一日內就被拋棄割席）得最快速的代言人，而他在內地央視播出的電視劇《大決戰》與譚維維所唱的片尾曲《寸心》已被消音和剔名，官媒亦在社交網發表以《王力宏人設崩壞絕非偶然》為題的評論文章，這也說明，官方是有重錘出擊劣德藝人的決心。那些疑似有過召妓、睡粉絲、婚後約炮、多人派對、濫藥等醜聞的藝人，要小心睇路，好自為之了。