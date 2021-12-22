睡蓮會睡？ 莫奈畫蓮箇中樂趣

聖誕等節日臨近，就聊多點輕鬆的，淺談一下植物和藝術。話說藝人王力宏與妻子李靚蕾離婚事件，李靚蕾不時在午夜後發文，讓不少關注事件的人熬夜追看，就連另一藝人周杰倫也沒睡，半夜在Instagram貼出一張賞畫照片，似乎意有所指地寫着：「看了睡蓮會想睡嗎？」引來聯想。

我不肯定人看了睡蓮會否想睡，但睡蓮本身不會睡。睡蓮（Water Lily）的花朵會在日間開放，傍晚開始閉合，就像要睡覺，但植物沒有神經，也沒有感覺，不會感到睏倦，並非真的要睡覺。

植物像動物也有晝夜規律，為了適應光照、溫度、濕度等環境因素變化，不同植物會作出不同對應。太陽升起，睡蓮瓣片舒展接收陽光，氣孔開放吸收光合作用原料二氧化碳；午後日光強烈，氣孔部分閉合，減少水份散失；傍晚日落，瓣片下垂氣孔閉合，避免夜間水份流失。這種日出而開、日落而閉，就像人睡覺，因而得名。

不少人常誤將生於池塘、沼澤等的睡蓮當作荷花，荷花亦即蓮花，但不是睡蓮。簡單的來分，荷葉較為大片，長得明顯高過水面；而睡蓮的葉片則浮在水面，葉面有缺口，由柔軟的葉柄連接至水底根莖。

池塘裏的睡蓮也許平平無奇，然而有一個人畫睡蓮畫到令人五體投地，舉世皆知。他在睡蓮的明喑光影中，找到箇中樂趣，睡蓮在他筆下煥發光彩，的而且確在於光和彩。

法國畫家莫奈（Claude Monet），一代宗師如雷貫耳，想必大家也知道，是西方印象主義畫風代表人物。繪畫有各種分門別類，有種說法這樣分：西洋古典畫屬於畫得比較似，例如《蒙娜麗莎》；現代繪畫是畫得抽像，如畢加索那些「故弄玄虛」；印象派則介乎兩者之間，看上去有點像但又不很像。

晚年打造「莫奈花園」 獨青睞睡蓮

印象派承先啟後，脫離古典技法，而且催生了後印象派，以及有份孕育上世紀的現代畫，所以印象派在西方藝術史上是革命性的，代表了人類審美的一次革新，這些都全靠患白內障、後期看不清卻技藝日精的莫奈。

作為印象主義創始人，他玩的是不以綫條造型，而是玩光彩，即光影和色彩。晚年的《睡蓮》（Les Nymphéas），被喻為他其中最重要的作品，進一步成就了他「印象派大師」的稱謂。

就如梵高搬去鄉間隱居才有感而作《向日葵》，莫奈迷上睡蓮也有着類似故事。相信大家也聽過莫奈花園，就是他晚年在巴黎郊區小鎮吉維尼（Giverny）的居所造出來的庭園及池塘，他親手栽種各種植物，如鳶尾花、鬱金香、紫藤花等，但真正贏得他青睞的，還是睡蓮。

他的畫作《睡蓮》不是一幅，而是一個系列，有超過250幅。1880年之後，莫奈把整個身心都投在池塘和睡蓮上，睡蓮成為他晚年描繪的主題，此後20多年基本沒有離開過。

晨昏、季節、天氣帶來的光影和色彩差別，令睡蓮看上去有變化，莫奈能敏銳地感知睡蓮不同的姿態，在每天明暗不一的光綫下，捕捉稍縱即逝的光影美感，並細膩地表達出來，利用光與彩表達蓮花、荷葉、柳條、陽光、水波倒影等的動靜神韻。

莫奈對於光影與色彩的運用相當細膩嫻熟，為它們的完美結合做實驗，改變了前人以凸顯輪廓綫為主的畫法，而是靠光影，睡蓮因光影變化而開合，他則把光影抓住。莫奈尤其注重倒影的刻劃，池中之景與水上倒影互相輝映，例如利用柳樹水中倒影，襯托出睡蓮花朵的層次。

他為同一片池塘創作了逾250幅畫，有時甚至角度都一樣，只有光影和色彩不同，但每一幅都別出心裁，即便1912年患上白內障視力受影響、之後兒子去世等生活悲痛，他也沒有停止作畫。

莫奈亦獨創了油畫色彩分割法，也就是不像傳統技法把不同顏料混合一起畫，而是一塊塊直接塗在畫布上。這樣畫出來有清晰筆痕，近看有點淩亂，但細膩寫意，與看不出筆痕的古典畫法大相逕庭，其名作《日出．印象》（Impression, soleil levant）是他首次使用色彩分割法的畫作，被喻為印象派開山之作。

95年前的12月，莫奈離開了睡蓮，永別了世界，世界上再沒有莫奈的《睡蓮》，但睡蓮依舊陪伴我們身邊，和我們一樣，日出而作，日入而息，有興趣觀賞的朋友，可以到志蓮淨苑的南蓮園池、香港濕地公園以及部分其他大公園等。

也許有人會問，重複畫同樣的東西，不會覺得厭？對於莫奈來說是不，因為光影下每刻都有驚喜，我們也許可如莫奈般仔細領略。莫奈想表達的，亦不單是這些植物或倒影，還包括大自然的和諧共存，亦帶出我們應該抓住生命中轉瞬即逝的每一刻，感受那種生命不息、光彩不止的美好。