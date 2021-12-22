可持續發展投資 創龐大商機

近兩年以來受新冠疫情打擊，各國經濟受到影響。隨着疫苗面世，以及防疫控疫方面露出曙光，環球經濟將踏上復甦之路，然而Omicron變種病毒為來年經濟增長帶來變數，加上通脹憂慮日增、量化寬鬆規模或會縮減等原因，各地經濟復甦步伐依然參差。

另一邊廂，全球金融業發展正因應時勢產生變化，可持續發展投資成主流，財金界最關心如何透過創效投資解決社會問題，同時創造價值，深信這領域將為環球經濟創造龐大商機。

復甦挑戰多 宜對話討論解分歧

環球經濟前景一直備受各方關注，國際貨幣基金組織（IMF）預測，2022年全球經濟可錄得4.9%增長，而內地的國內生產總值（GDP）增長則為5.6%。盡管市場預計來年是經濟復甦的一年，但各國步伐參差，一方面中國大力推行「十四五」規劃、「雙循環政策」以及大灣區發展，將成為強勁的火車頭拉動經濟；另一方面，變種病毒潛在風險、美歐通脹走勢、加息預期等因素，均會左右環球經濟大局。

面對起伏不定的復甦之路，各國領袖及行業精英須透過有效對話和討論，以制定長遠策略、解決分歧，才能有效創造經濟復甦的條件。

香港作為國際金融中心，憑着自身優勢及廣闊的商脈，可積極擔任「中間人」角色，聯繫各方創造對話交流的機會。由香港貿發局及特區政府主辦的第15屆亞洲金融論壇（Asia Financial Forum，AFF），將於明年1月10至11日舉行，正是在2022年開年之局，讓全球政府、金融及商界領袖交流的最佳平台。大會今年將請來逾百位環球政商領袖、金融及投資專家、商界翹楚、科技巨頭和經濟學家，深入分析市場變化，以及如何實現發展。

作為香港特別行政區成立25周年紀念的重點活動，論壇今年的主題為「引領未來新常態邁向可持續發展」，皆因我們留意到綠色金融、ESG（環境、社會和管治）項目、碳中和、可持續發展、金融科技、食物科技、非同質化代幣（NFT）等關鍵詞，都在財金界引起熱烈討論，我們深信這些關鍵詞蘊含了巨大機遇。

淨零投資金融創新 大有可為

尤其「淨零投資」方面，11月在聯合國第26屆氣候變化大會（COP26）上，由超過450間金融機構組成的「格拉斯哥淨零金融聯盟」，承諾最遲於2050年前實現淨零排放，聯盟估計未來30年將就有關承諾提供100萬億美元資金以助達標，可能是銀行貸款的形式，或來自其他購買股票和債券的投資，而香港交易所亦已宣布加入聯盟，並正制定詳細的實行計劃，可見「淨零投資」將大有可為。

此外，金融創新在商界及銀行界亦是重要的新領域，各界須清楚掌握創新科技的優勢、挑戰以及未來發展，才能做好長遠部署搶佔先機，共同建立可持續發展目標。

論壇請來聯合國氣候行動及融資特使、英倫銀行前行長卡尼（Mark Carney）、歐洲央行前行長特里謝（Jean-Claude Trichet）、加密貨幣交易所FTX的29歲「富豪級」創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried，以及有「金融創新教父」之稱的Moven Bank創辦人Brett King等，討論如何利用投資推動減排與可持續發展，分析現今世界經濟形勢，並探討金融及相關科技的未來發展和改革方向，協助環球企業做好準備。另外，多間金融機構、大型企業都有高層演講，分析市場走勢。

論壇今年將首次以「網上＋實體」混合模式舉行，展覽方面將有逾百間本地和海外國際金融機構、科技企業、初創公司以及投資促進機構參展，展示領先金融科技。場內將會見到一眾年輕的科技初創公司，例如以AI驅動的NFT社交市場、創新鏈科技公司、港產CaaS模式合規科技公司等。場內亦設「InnoVenture初創專區」，將透過一系列活動協助年輕初創企業家，把科技及創新概念發展成真實解決方案，應用至商業世界。

投資需求旺 商貿配對助中小企

貿發局一直致力協助環球企業及初創，透過我們的平台爭取投資交易，以及物色合作夥伴，AFF多年來已經為4,500多家公司安排了超過6,500場會議，成效不俗。我們看到近年投資需求非常旺盛，商貿配對服務在這方面將發揮作用，撮合投資者及項目負責人，增加雙方合作機會，藉以創造商機。

有見及此，今屆論壇上的「AFF Deal Flow」環球投資項目對接會將延長至3天，為投資者及項目擁有人提供投資配對平台，讓參加者物色潛在投資合作夥伴及安排會談，發掘投資機遇，項目將涵蓋深科技、數碼科技及媒體、醫療科技、教育、基建及房地產服務等行業。今年對接會亦將首度設有特別標示，以識別與ESG相關的投資項目，方便有興趣的投資者參考。

AFF作為一年一度的金融業界盛事，將滙聚業界人士思維及力量，於新一年發揮協同效應，邁向可持續未來。

▲ 在聯合國氣候變化大會上，由超過450間金融機構組成的「格拉斯哥淨零金融聯盟」，承諾最遲於2050年前實現淨零排放，並估計未來30年將就有關承諾提供100萬億美元資金，可見「淨零投資」大有可為。（路透社資料圖片）